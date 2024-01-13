Новый глава МИД Франции для первого зарубежного визита выбрал Украину

Новый глава МИД Франции Сежурне прибыл на Украину и пообещал ей снаряды и ПВО

Стефан Сежурне пообещал помочь в обеспечении Украины снарядами и средствами ПВО, а также в укреплении ее способности самостоятельно производить оружие. Путин говорил, что без военной помощи Запада Киев продержится неделю

Дмитрий Кулеба и Стефан Сежурне (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

В Киев приехал новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, он провел встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщает BFMTV. Для главы МИД Франции, назначенного 11 января, поездка в Киев стала первым зарубежным визитом в статусе министра.

«Мы предоставили вооруженным силам Украины артиллерию и средства противовоздушной обороны», — заявил Сежурне на пресс-конференции и пообещал, что Франция будет поддерживать Украину «в долгосрочной перспективе в экономическом, военном и гуманитарном плане».

По его словам, Париж и Киев «вступают в новую фазу оборонного сотрудничества», чтобы «укрепить способность Украины производить на своей территории» необходимое ей оружие.

Телеканал указывает, что согласно ноябрьскому отчету парламента Франция оказала Украине военную помощь на €3,2 млрд.

Также новый министр говорил о сотрудничестве стран в гражданской сфере — в частности в здравоохранении, разминировании и подготовке специалистов, образовании и обустройстве школ, передает «Укринформ».

Кулеба написал в Х (бывший Twitter), что обсудил с коллегой «интеграцию Украины в ЕС и НАТО, ужесточение санкций против России и создание механизма использования российских активов в интересах Украины».

Сежурне возглавил французский МИД 11 января. Он соратник президента Эмманюэля Макрона, лидер его партии «Возрождение» и

бывший гражданский партнер нового премьера, Габриэля Атталя, являющегося открытым геем и самым молодым главой правительства в истории Франции. Предшественница Атталя, Элизабет Борн, ушла в отставку 8 января. При ней главой МИДа была Катрин Колонна.

Накануне, 12 января, Киев посетил британский премьер-министр Риши Сунак. В ходе визита он и президент Украины Владимир Зеленский заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Это первое соглашение такого рода со стороны государства из G7, члены которого в июле прошлого года пообещали на двусторонних уровнях предоставить Киеву гарантии безопасности.

Также Великобритания пообещала в 2024–2025 годах предоставить Украине военную помощь на сумму £2,5 млрд ($3,2 млрд). Средства будут потрачены на дальнобойные ракеты, средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, беспилотники и обеспечение безопасности на море.

Россия осуждает предоставление Западом помощи Украине. Президент Владимир Путин отмечал, что без помощи других стран система обороны Украины продержится неделю и указывал на начинающийся дефицит боеприпасов в странах Запада.