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Политика ,  
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Голосование на Тайване закончилось на фоне военных маневров Китая

На Тайване закрылись избирательные участки
На Тайване закрылись избирательные участки. Несмотря на военные маневры Китая и предупреждения о выборе между «миром и войной», эскалации не произошло. Фаворитом гонки считается нежелательный для Пекина кандидат
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

На Тайване завершилось голосование на президентских и парламентских выборах, после закрытия участков в 16:00 по местному времени (11:00 мск) начался подсчет голосов.

Лидирует кандидат от ДПП, 64-летний Лай Циндэ, у него 1 млн голосов, его ближайшие соперники получают 850 и 770 тыс. голосов, передает тайваньский телеканал TVBS.

В ходе выборов пока выявлены лишь незначительные нарушения, среди которых попытки избирателей сфотографировать бюллетень или разорвать его. Как отмечает SCMP, тайваньцы выстраивались в длинные очереди, чтобы попасть на участки. Всего открыто более 17,6 тыс. участков, право голосования имеют около 19,5 млн тайваньцев. Общее население острова — 24 млн человек.

Китай называл голосование выбором между «миром и войной, процветанием и упадком» и призвал тайваньцев «сделать правильный выбор на перекрестке отношений между двумя сторонами пролива», а также выступил против Демократической прогрессивной партии (ДПП), которая выиграла на двух последних президентских выборах Тайваня.

За последние сутки к острову приблизились восемь китайских военных самолетов и шесть военных кораблей, отчиталось Минобороны Тайваня. Вооруженные силы в ответ направили собственную авиацию и флот, а также развернули средства ЗРК. Несмотря на то что Пекин продолжил военные маневры у Тайваня, он не перешел к эскалации ситуации, отмечает SCMP.

Почему выборы на Тайване станут одними из главных в 2024 году
Политика
Фото:Ann Wang / Reuters

Фаворитом президентской гонки считается Лай Циндэ, занимающий в текущем правительстве пост вице-президента. Прежде он называл себя борцом за независимость острова, но в последнее время смягчил риторику и выступает за сохранение статус-кво и не видит необходимости в формальном провозглашении независимости острова. Лай неоднократно отмечал важность диалога с материковым Китаем, признавая: «Мир бесценен, а в войне нет победителей».

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Оппозиция представлена двумя партиями — Гоминьданом и относительно молодой Тайваньской народной партией (ТНП). Кандидата от Гоминьдана большинство наблюдателей считают наиболее прокитайским. Он предлагает возобновить диалог и ограниченные обмены с Пекином в культурной и академической сферах, обещает продолжить укреплять обороноспособность Тайваня и поддерживать отношения с США, одновременно отвергает и независимость Тайбэя от материка, и предлагаемую Китаем формулу «Одна страна, две системы».

Лидер Китая Си Цзиньпин в новогоднем обращении заявил об исторической необходимости воссоединения с Тайванем. Действующий президент Тайваня Цай Инвэнь в ответ сказала, что курс Тайбэя в отношениях с Пекином должен определяться волей народа, а мир между странами — основываться на достоинстве. Она также призвала Китай уважать итоги предстоящих выборов.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Тайвань Китай выборы президента
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