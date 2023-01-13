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Bild узнала об отставке главы Минобороны Германии

Bild: министр обороны Германии Ламбрехт решила подать в отставку
О дате ухода Кристины Ламбрехт в отставку пока неизвестно, тем не менее уже ведутся внутренние консультации о ее преемнике, пишет издание
Кристина Ламбрехт
Кристина Ламбрехт (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт приняла решение подать в отставку. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, инициатива об отставке исходит от нее самой, а не от ведомства федерального канцлера. Сейчас решается вопрос о дате ухода Ламбрехт с должности. Также проводятся внутренние консультации по поводу возможного преемника, отмечает издание. По данным Bild, одним из кандидатов является уполномоченный бундестага по вооруженным силам Германии Ева Хёгль.

Предстоящей отставке предшествует «беспрецедентная серия неудач», пишет Bild. Так, в канун Нового года в Сети появилось видео, где на фоне фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, отметив, что она получила «много особых впечатлений» и провела много встреч с интересными людьми. Видео вызвало бурю негодования в правительственных кругах, отмечает издание.

Помимо этого ее критиковали за предложение поставлять Киеву каски для сил самообороны. По данным Bild, к скандалу также привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время командировки Ламбрехт.

Кристина Ламбрехт занимала пост министра обороны Германии с 8 декабря 2021 года. Она является членом Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Ранее занимала посты министра юстиции и защиты прав потребителей (с 2019 по 2021 год) и министра по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи (2021 год).

С начала военной операции России на Украине Ламбрехт неоднократно заявляла, что Германия готова помогать Украине столько, сколько потребуется.

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Однако Ламбрехт отказалась от поставок на Украину тяжелой военной техники — танков Leopard или БМП Marder, объясняя это тем, что ни одна другая страна НАТО не передает Украине военную технику подобного класса. Она также указывала на отсутствие у самой Германии тяжелых вооружений в достаточном количестве.

В середине января The New York Times сообщила, что между Вашингтоном и Берлином идут активные переговоры о поставках танков на Украину. По данным издания, канцлер ФРГ Олаф Шольц попадает под все большее давление союзников, которые требуют его согласия на поставку танков Leopard.

По данным Bloomberg, правительство Германии, скорее всего, разрешит поставку Украине тяжелых танков Leopard, решение об этом должно быть принято до встречи министерств обороны союзных стран на авиабазе в Рамштайне, которая намечена на 20 января.

Как отметили источники агентства, Ламбрехт на встрече в Рамштайне должна была объявить «четкое решение» по поставкам Leopard.

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Виктория Громова Виктория Громова
Германия Минобороны отставка
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