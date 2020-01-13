Помпео объявил о санкциях против молдавского бизнесмена Плахотнюка

Госсекретарь США обвинил бывшего лидера Демократической партии Молдавии в коррупции и запретил выдавать членам его семьи американские визы

Владимир Плахотнюк (Фото: Вадим Денисов / ТАСС)

Государственный секретарь США Майк Помпео у себя в Twitter сообщил, что Вашингтон вводит санкции в отношении бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и членов его семьи.

В заявлении Помпео, которое опубликовала пресс-служба Государственного департамента, говорится о том, что в соответствии с законодательством он имеет право запрещать лицам, уличенным в коррупции, получать американскую визу. Соответствующие меры приняты в отношении самого Плахотнюка, его жены Оксаны Килдеску и двух детей.

По словам Помпео, «Плахотнюк был замешан в коррупционной деятельности, которая подрывала верховенство закона и негативно сказывалась на деятельности демократических институтов в Молдавии».

«Сегодняшнее решение — серьезный сигнал, свидетельствующий о том, что США не потерпят коррупцию в Молдавии и находятся на стороне тех, кто борется с этим явлением. Госдеп продолжит использовать свое влияние для того, чтобы привлекать к ответственности коррупционеров по всему миру», — добавил Помпео.

Бизнесмен Плахотнюк, возглавлявший Демократическую партию Молдавии, в начале лета 2019 года со своими сторонниками попытался отстранить от власти президента Игоря Додона и коалиционное правительство Майи Санду. Однако эта попытка провалилась, и Плахотнюк был вынужден покинуть страну.