Памфилова допустила удлиненный бюллетень на президентских выборах

Из-за большого числа желающих список кандидатов в президенты России может не уместиться на одном листе, в КОИБах может быть использован «длинный двойной лист», рассказала Элла Памфилова

Элла Памфилова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

На выборах президента России в марте 2018 года для публикации фамилий кандидатов, возможно, придется использовать удлиненный бюллетень, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

На вопрос ведущего Сергея Брилева Памфилова отметила, что пока что «не может сказать», уместится ли список кандидатов в президенты на одной странице бюллетеня. Но Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) уже рассчитаны на длинный двойной лист, «если пройдут все».

«Представим гипотетически. Сейчас у нас собирают подписи 14 человек [от партий], еще двое фактически внесены в бюллетень. Значит, максимальное количество, которое может быть в бюллетене на сегодняшний день, — это 16», — сказала Памфилова. Но так как «еще до полуночи придут представители нескольких партий», кандидатов может быть и больше, отметила она.

Всего о своем желании принять участие в выборах заявили 70 человек: 24 — от политических партий и 46 — как самовыдвиженцы. В пятницу, 12 января, ЦИК завершила прием документов от претендентов на пост президента, выдвигаемых от политических партий, в понедельник, 8 января, истек срок подачи документов от самовыдвиженцев. После регистрации самовыдвиженцам необходимо собрать подписи 300 тыс. человек, кандидатам от партий — 100 тыс. человек.

Первым зарегистрированным кандидатом в президенты стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, вторым — кандидат от КПРФ Павел Грудинин.