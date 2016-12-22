Жители попавшего под реновацию дома пожаловались в ФСБ на угрозы

Жалоба на расселение
В Москве жители попавшего в программу реновации дома, которых начали переселять в новостройку, написали обращение начальнику ОМВД района, прокурору и в территориальный отдел ФСБ (копия обращения есть у РБК).
Граждане жалуются, что их вынуждают переезжать в непригодный для проживания дом. Жалобу в спецслужбу подписала часть жильцов дома 20, корпус 1 по проспекту маршала Жукова в районе Хорошево-Мневники. Он вошел в программу реновации по результатам голосования на сайте «Активный гражданин», говорится на сайте мэрии.
В среду, 10 января, телеканал «Дождь» сообщил, что жителей пятиэтажки на проспекте Жукова начали переселять в новостройку на Карамышевской набережной, д. 60. Столичные власти пообещали жильцам компенсацию в размере 9 тыс. руб. за 1 кв. м. Официально о начале переселения москвичей по программе реновации ничего не сообщалось.
В обращении жителей в правоохранительные органы от 14 декабря прошлого года говорится, что 19 октября они получили письмо от департамента городского имущества Москвы о том, что их дом снесут в связи с изъятием земельного участка под строительство метро. Жителям предложили переселиться в дом 60 на Карамышевской набережной. Осмотреть квартиры они смогли в ноябре, после чего написали в мэрию, что новый дом непригоден для проживания, так как построен с нарушением технических нормативов. В новостройке, согласно репортажу «Дождя», двери вылетают из косяков, сантехника шатается, розетки выпадают из стен, а сами стены — в трещинах и дырах. Поэтому после сдачи квартир жителям придется вновь ремонтировать помещения.
Телеканал РБК, также съездив в новостройку, выяснил, что в построенном в апреле доме текут трубы и осыпается штукатурка. Представители подрядчика уверяют, что это нестрашно — дом будет давать «усадку» еще около года. Другие недочеты застройщики обещают исправить. Впрочем, часть жильцов заявили РБК, что довольны переездом, поскольку получили квартиры большей площади и с высокими потолками.
Других вариантов переселения взамен непригодной новостройки власти не предложили, утверждают авторы обращения. Вместо этого на жильцов начали «оказывать давление»: в их пятиэтажке отключали электричество, воду, отопление, срезали балконы. «Имеют место и угрозы поджога принадлежащих нам помещений, исходящие от неустановленных лиц», — говорится в обращении жильцов в ФСБ.
«Поддались ажиотажу»
При этом жители пятиэтажки на проспекте маршала Жукова так и не поняли, переселяют ли их все-таки именно по программе реновации или старый дом снесут под строительство метро. Представитель компании-подрядчика заявил телеканалу РБК, что новый дом построен в апреле, а программу реновации приняли летом: «Какая может быть реновация?». Но, по утверждению жильцов, в выданных им документах о переселении говорится именно о программе реновации. В договоре мены, который направили одному из жильцов (имеется в распоряжении РБК), сказано, что дом включен в программу реновации.
В дом на Карамышевской набережной также хотят переселить жильцов попавшего в списки участников программы реновации дома по адресу проспект маршала Жукова, д. 22, корп. 2, сказал РБК муниципальный депутат района Хорошево-Мневники Вячеслав Бородулин.
РБК направил запрос в пресс-службу стройкомплекса Москвы. Глава управы и сотрудники ГБУ «Жилищник» района Хорошево-Мневники были недоступны для комментариев.
Программа реновации была утверждена 1 августа, в нее вошли более 5,1 тыс. домов, жители которых проголосовали за расселение на сайте «Активный гражданин» или на общих собраниях собственников. Власти подобрали 236 стартовых площадок, еще 160 находится в проработке. В декабре чиновники объявили, что в начале 2018 года опубликуют график переселения.
Кто строил
Согласно информации на сайте госзакупок, жилой дом по адресу Карамышевская набережная, владение 60–62 строило АО «Внешстройимпорт». Сумма контракта составила 436,9 млн руб. «Внешстройимпорт» (ВСИ) был создан в 2011 году как правопреемник одного из подразделений «Особых экономических зон». Он был приватизирован гендиректором Павлом Калининым, писала ранее «Медуза» в статье о получивших подряды на строительство стартовых домов по программе реновации компаниях.
С Калининым РБК связаться не удалось — по телефону, указанному на сайте компании, попросили перезвонить в понедельник, когда «директор будет в офисе». Первым проектом ВСИ стало строительство животноводческого комплекса в Смоленской области, рассказывал Калинин изданию «Московские торги». Затем «компания стала активно работать в Москве, поначалу специализируясь на устройстве монолитных конструкций». Уже в 2016 году компания участвовала в программе реконструкции ветхого жилья, в ее рамках и был построен дом на Карамышевской набережной на месте двух снесенных пятиэтажек.
На сайте компании нет информации о ее финансовых результатах. Однако в базе СПАРК указано, что по итогам 2016 года выручка составила чуть более 2 млрд руб. против 1,3 млрд руб. в 2015 году. При этом чистая прибыль выросла до 124,8 млн руб. против 11,4 млн руб. В 2016 году ВСИ заключил контактов на 8,2 млрд руб., из которых 7 млрд руб. составили заказы, полученные от структур, подведомственных столичной мэрии. В 2017 году компания получила существенно меньше контрактов — лишь на 1,3 млрд руб. Помимо жилых домов ВСИ строит храмы.