Жители попавшего под реновацию дома пожаловались в ФСБ на угрозы

Жильцы пятиэтажки на проспекте Жукова в Москве пожаловались в ФСБ на расселение в непригодный для жилья дом. В «некачественную новостройку» их переселяют с помощью угроз, говорится в письме в спецслужбу

Фото: Svet / Фотобанк Лори

Жалоба на расселение

В Москве жители попавшего в программу реновации дома, которых начали переселять в новостройку, написали обращение начальнику ОМВД района, прокурору и в территориальный отдел ФСБ (копия обращения есть у РБК).

Граждане жалуются, что их вынуждают переезжать в непригодный для проживания дом. Жалобу в спецслужбу подписала часть жильцов дома 20, корпус 1 по проспекту маршала Жукова в районе Хорошево-Мневники. Он вошел в программу реновации по результатам голосования на сайте «Активный гражданин», говорится на сайте мэрии.

В среду, 10 января, телеканал «Дождь» сообщил, что жителей пятиэтажки​ на проспекте Жукова начали переселять в новостройку на Карамышевской набережной, д. 60. Столичные власти пообещали жильцам компенсацию в размере 9 тыс. руб. за 1 кв. м. Официально о начале переселения москвичей по программе реновации ничего не сообщалось.

В обращении жителей в правоохранительные органы от 14 декабря прошлого года говорится, что 19 октября они получили письмо от департамента городского имущества Москвы о том, что их дом снесут в связи с изъятием земельного участка под строительство метро. Жителям предложили переселиться в дом 60 на Карамышевской набережной. Осмотреть квартиры они смогли в ноябре, после чего написали в мэрию, что новый дом непригоден для проживания, так как построен с нарушением технических нормативов. В новостройке, согласно репортажу «Дождя», двери вылетают из косяков, сантехника шатается, розетки выпадают из стен, а сами стены — в трещинах и дырах. Поэтому после сдачи квартир жителям придется вновь ремонтировать помещения.

Телеканал РБК, также съездив в новостройку, выяснил, что в построенном в апреле доме текут трубы и осыпается штукатурка. Представители подрядчика уверяют, что это нестрашно — дом будет давать «усадку» еще около года. Другие недочеты застройщики обещают исправить. Впрочем, часть жильцов заявили РБК, что довольны переездом, поскольку получили квартиры большей площади и с высокими потолками.

Других вариантов переселения взамен непригодной новостройки власти не предложили, утверждают авторы обращения. Вместо этого на жильцов начали «оказывать давление»: в их пятиэтажке отключали электричество, воду, отопление, срезали балконы. «Имеют место и угрозы поджога принадлежащих нам помещений, исходящие от неустановленных лиц», — говорится в обращении жильцов в ФСБ.

Фото: activatica.org

«Поддались ажиотажу»

При этом жители пятиэтажки на проспекте маршала Жукова так и не поняли, переселяют ли их все-таки именно по программе реновации или старый дом снесут под строительство метро. Представитель компании-подрядчика заявил телеканалу РБК, что новый дом построен в апреле, а программу реновации приняли летом: «Какая может быть реновация?». Но, по утверждению жильцов, в выданных им документах о переселении говорится именно о программе реновации.​ В договоре мены, который направили одному из жильцов (имеется в распоряжении РБК), сказано, что дом включен в программу реновации.

В дом на Карамышевской набережной также хотят переселить жильцов попавшего в списки участников программы реновации дома по адресу проспект маршала Жукова, д. 22, корп. 2, сказал РБК муниципальный депутат района Хорошево-Мневники Вячеслав Бородулин.

РБК направил запрос в пресс-службу стройкомплекса Москвы. Глава управы и сотрудники ГБУ «Жилищник» района Хорошево-Мневники были недоступны для комментариев.

Программа реновации была утверждена 1 августа, в нее вошли более 5,1 тыс. домов, жители которых проголосовали за расселение на сайте «Активный гражданин» или на общих собраниях собственников. Власти подобрали 236 стартовых площадок, еще 160 находится в проработке. В декабре чиновники объявили, что в начале 2018 года опубликуют график переселения.

Ветхая новостройка Жители одной из московских «хрущёвок», которую в прошлом году включили в программу реновации, самостоятельно занимаются ремонтом новостройки. (Видео: Телеканал РБК)

Кто строил

Согласно информации на сайте госзакупок, жилой дом по адресу Карамышевская набережная, владение 60–62 строило АО «Внешстройимпорт». Сумма контракта составила 436,9 млн руб. «Внешстройимпорт» (ВСИ) был создан в 2011 году как правопреемник одного из подразделений «Особых экономических зон». Он был приватизирован гендиректором Павлом Калининым, писала ранее «Медуза» в статье о получивших подряды на строительство стартовых домов по программе реновации компаниях.

С Калининым РБК связаться не удалось — по телефону, указанному на сайте компании, попросили перезвонить в понедельник, когда «директор будет в офисе». Первым проектом ВСИ стало строительство животноводческого комплекса в Смоленской области, рассказывал Калинин изданию «Московские торги». Затем «компания стала активно работать в Москве, поначалу специализируясь на устройстве монолитных конструкций». Уже в 2016 году компания участвовала в программе реконструкции ветхого жилья, в ее рамках и был построен дом на Карамышевской набережной на месте двух снесенных пятиэтажек.

На сайте компании нет информации о ее финансовых результатах. Однако в базе СПАРК указано, что по итогам 2016 года выручка составила чуть более 2 млрд руб. против 1,3 млрд руб. в 2015 году. При этом чистая прибыль выросла до 124,8 млн руб. против 11,4 млн руб. В 2016 году ВСИ заключил контактов на 8,2 млрд руб., из которых 7 млрд руб. составили заказы, полученные от структур, подведомственных столичной мэрии. В 2017 году компания получила существенно меньше контрактов — лишь на 1,3 млрд руб. Помимо жилых домов ВСИ строит храмы.