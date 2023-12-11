Правительство Моравецкого не получило вотум доверия в польском сейме

Правительству премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого не удалось получить вотум доверия в сейме. Теперь формирование кабинета, как ожидается, будет поручено экс-главе Евросовета Дональду Туску

Матеуш Моравецкий (Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters)

Правительство премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого не смогло заручиться одобрением сейма (нижней палаты парламента) и теперь, как ожидается, кабинет будет сформирован оппозиционной «Гражданской коалицией» во главе с Доналдом Туском.

За выражение Моравецкому и его правительству вотума доверия проголосовали 190 из членов сейма, против — 266 депутатов, воздержавшихся не было (в голосовании приняли участие 456 депутатов из 460 списочного состава сейма).

Сразу после голосования спикер сейма Шимон Холовня объявил перерыв на час. После перерыва сейм приступит к процедуре выдвижения своего кандидата на должность премьера. До его утверждения Моравецкий остается техническим премьер-министром.

Как ожидается, сейм выдвинет в премьеры лидера партии «Гражданская коалиция», экс-премьера Польши Дональда Туска; ему будет поручено сформировать кабинет. Его состав и программа правительства будут представлены во вторник. В этот же день пройдет голосование в сейме.

Оппозиционная коалиция из трех партий во главе с Туском имеет большинство в сейме и, как ожидается, получит вотум доверия.

Перед началом голосования Моравецкий выступил в сейме с программой своего правительства. Он заявил, что ни одна партия никогда не добивалась такого результата в Польше, как правящая «Право и справедливость», и что для него нет большей обязанности, чем служить стране. Он перечислил достижения своей партии за годы нахождения у власти — Польша развивалась «в два раза быстрее США и в три раза быстрее Евросоюза»; расходы страны на оборону превысили 4% ВВП; 15 декабря в населенном пункте Редзиково вступит в строй американская база европейской системы противоракетной обороны Aegis Ashore.

За выступлением Моравецкого последовали дебаты, депутаты от «Гражданской коалиции» на них не присутствовали.

Выборы в нижнюю и верхнюю палаты парламента Польши (сейм и сенат) прошли 15 октября. По их итогам в сейм прошли правящая «Право и справедливость» с 35,38% голосов, главный оппозиционный альянс «Гражданская коалиция» с 30,7%, «Третий путь» с 14,4%, «Левые» с 8,61% и «Конфедерация» с 7,16%. Несмотря на то что «Праву и справедливости» не удалось заручиться большинством в сейме, президент страны Анджей Дуда, также представляющий «Право и справедливость», поручил действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому формирование правительства. Три оппозиционных объединения — «Гражданская коалиция», «Левые» и «Третий путь» — 10 ноября подписали коалиционное соглашение о формировании правительства во главе с Дональдом Туском. В общей сложности они располагают 248 местами в сейме при 194 у «Права и справедливости». Участники соглашения обязались восстановить верховенство права, отменить запрет на аборты, деполитизировать СМИ, преследовать в судебном порядке высказывания, разжигающие ненависть к представителям ЛГБТ, и отделить церковь от государства.

Моравецкий представил свой кабинет министров 27 ноября, тогда же он был приведен к присяге. В состав нового правительства вошли лишь три человека из старого. Среди них бывший министр труда и социальной политики Марлена Малонг, Мажена Малек из Министерства госактивов и глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Остальные — преимущественно политики и эксперты, которые ранее не имели опыта работы на высших руководящих должностях.

До того, как представить кабинет, Моравецкий попытался провести коалиционные переговоры с другими партиями, однако на них явились лишь представители «Конфедерации», которые по итогам отказались сотрудничать с «Правом и справедливостью».

Дональд Туск занимал пост премьер-министра Польши в период с 2007 по 2014 год, затем возглавил Евросовет, которым он руководил до 2019 года. После его ухода из внутренней политики к власти пришла «Право и справедливость». Ожидается, что при Туске Польша поменяет свой политический курс и начнет восстанавливать отношения с Брюсселем, которые сильно пострадали на фоне разногласий по вопросу верховенства права. Одной из ключевых задач своего правительства экс-глава Евросовета назвал разблокировку «замороженных» средств из фонда ЕС на постпандемийное восстановление Польши.

В среду в Брюсселе состоится саммит ЕС-Балканы, который может стать первым официальным мероприятием для Туска в качестве премьера Польши.