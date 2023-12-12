Финские пограничники назвали срок открытия границы с Россией

Yle: Финляндия в ночь на 14 декабря может открыть границу с Россией

Правительство Финляндии 12 декабря объявит, будет ли продлено решение о закрытии пропускных пунктов на границе с Россией. По данным Ilta-Sanomat, с 14 декабря могут открыть три КПП: «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра»

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Финляндия может открыть некоторые пункты пропуска на границе с Россией с 14 декабря, сообщает Yle cо ссылкой на главу отдела финской погранслужбы Матти Питкяниитти. Вместе с тем он отметил, что конечное решение принимает правительство.

Открыться могут пункты пропуска «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное») и «Иматра» («Светогорск»), уточняет Ilta-Sanomat.

По данным Yle, в 14:45 (15:45 мск) 12 декабря начнется брифинг, на котором будут присутствовать премьер-министр Петтери Орпо, глава МВД Мари Рантанен и начальник пограничного и морского департамента погранслужбы Матти Сарасмаа. Они озвучат решение, будет ли продлено решение о закрытии пропускных пунктов на восточной границе.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен 11 декабря заявила, что Хельсинки готов поэтапно открыть КПП в случае нормализации обстановки на границе с Россией. По ее словам, сейчас ситуация на восточной границе страны спокойная.

Совет Европы раскритиковал Финляндию за закрытые границы Политика

В ноябре правительство Финляндии приняло решение о закрытии всех пассажирских КПП на восточной границе до 13 декабря. Свое решение финская сторона объяснила притоком беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Хельсинки обвинял в организации наплыва Россию. Москва все обвинения отрицала, указывая, что не может контролировать прибытие мигрантов из третьих стран к финской границе.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович 11 декабря призвала Финляндию помнить о недопустимости нарушения прав беженцев в контексте закрытия границ.