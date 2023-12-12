 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Политика ,  
0 

Финские пограничники назвали срок открытия границы с Россией

Yle: Финляндия в ночь на 14 декабря может открыть границу с Россией
Правительство Финляндии 12 декабря объявит, будет ли продлено решение о закрытии пропускных пунктов на границе с Россией. По данным Ilta-Sanomat, с 14 декабря могут открыть три КПП: «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра»
Фото: Lehtikuva / Lauri Heino / Reuters
Фото: Lehtikuva / Lauri Heino / Reuters

Финляндия может открыть некоторые пункты пропуска на границе с Россией с 14 декабря, сообщает Yle cо ссылкой на главу отдела финской погранслужбы Матти Питкяниитти. Вместе с тем он отметил, что конечное решение принимает правительство.

Открыться могут пункты пропуска «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное») и «Иматра» («Светогорск»), уточняет Ilta-Sanomat.

По данным Yle, в 14:45 (15:45 мск) 12 декабря начнется брифинг, на котором будут присутствовать премьер-министр Петтери Орпо, глава МВД Мари Рантанен и начальник пограничного и морского департамента погранслужбы Матти Сарасмаа. Они озвучат решение, будет ли продлено решение о закрытии пропускных пунктов на восточной границе.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен 11 декабря заявила, что Хельсинки готов поэтапно открыть КПП в случае нормализации обстановки на границе с Россией. По ее словам, сейчас ситуация на восточной границе страны спокойная.

Совет Европы раскритиковал Финляндию за закрытые границы
Политика
Фото:Lauri Heino / Lehtikuva / Reuters

В ноябре правительство Финляндии приняло решение о закрытии всех пассажирских КПП на восточной границе до 13 декабря. Свое решение финская сторона объяснила притоком беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Хельсинки обвинял в организации наплыва Россию. Москва все обвинения отрицала, указывая, что не может контролировать прибытие мигрантов из третьих стран к финской границе.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович 11 декабря призвала Финляндию помнить о недопустимости нарушения прав беженцев в контексте закрытия границ.

Читайте на РБК Pro
Как стартапы подняли мировое восстание против Autodesk
Лира тестирует минимумы: как новый ЦБ Турции борется с инфляцией
Инвесторы массово уходят из акций КНР. Когда ждать разворота тренда
Российские нефтяники могут удивить высокими дивидендами. Что выбрать
«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Финляндия граница КПП Россия

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Совет Европы раскритиковал Финляндию за закрытые границы
Политика
Власти Финляндии назвали сроки принятия решения по границе с Россией
Политика
В Финляндии допустили скорое открытие КПП на границе с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 98,08 (-0,76) Инвестиции, 11 дек, 16:32 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 90,98 (-0,66) Инвестиции, 11 дек, 16:32
Сапольски, импринтинг и окружение: зачем общаться с незнакомцами 14:18
Закон природы: как бизнес заботится об экологии Тренды, 14:13
Поздняков назвал главу World Athletics самым известным русофобом Спорт, 14:03
Что сегодня помогает привлекать IT-кадры в компанию Pro, 14:03
Суд вынес приговор врачу, освобождавшему заключенных «Матросской тишины» Общество, 14:01
Режиссер Евгений Сангаджиев — о доверии, делегировании и успехе РБК Стиль, 13:59
Из АЭС в самолеты: как проходит импортозамещение в российской авиации Тренды, 13:59
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Экс-главред Vogue Ксения Соловьева — о новом медиа-проекте и глянце-2023 Стиль, 13:57
Наиболее интересные научные инициативы российских ученых РБК и Росатом, 13:55
Губернатор пригрозил полицией из-за 200 оставшихся без тепла домов Общество, 13:44
Комфортен даже на плохих дорогах: все о грузовике «Валдай 8» РБК и Газ, 13:44
Глава ОКР заявил, что на Олимпиаде выступят лишь «единицы россиян» Спорт, 13:43
Суд отказал Зареме Мусаевой в досрочном освобождении Политика, 13:42
Как начать тренироваться после 40 лет Pro, 13:41