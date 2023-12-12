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Политика ,  
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Суд отказал Зареме Мусаевой в досрочном освобождении

Суд в Чечне отказал Зареме Мусаевой в условно-досрочном освобождении
Больную диабетом супругу экс-судьи Верховного суда Чечни отказались выпустить из колонии досрочно. В числе причин — возражения фигурировавшего в ее деле банка
Зарема Мусаева
Зарема Мусаева (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Шалинский суд Чечни отказал в условно-досрочном освобождении Зареме Мусаевой, которую приговорили к пяти с половиной годам колонии (позже приговор смягчили) по делам о мошенничестве и насилии в отношении полицейского, передает ТАСС.

Адвокат Мусаевой Александр Савин сообщил РБК, что против ходатайства защиты об УДО возражал фигурировавший в ее деле ОТП-банк, заявивший, что осужденная не предпринимает мер к заглаживанию причиненного ущерба. При этом Савин указал, что в приговоре суда никакого взыскания по ущербу не было, а потерпевшая сторона исковых требований не заявляла. «Более того, суд снял арест с домовладения Мусаевой, которое было арестовано на случай заявления таких исковых требований. Поэтому непонятно, о какой сумме и каком ущербе здесь говорит ОТП-банк», — сказал адвокат.

Дело о мошенничестве, по которому приговорили Мусаеву, было связано со схемой незаконного получения кредитов, в том числе через ОТП-банк, писала журналистка Елена Милашина.

По словам Савина, суд «отмечает положительные тенденции к исправлению» Мусаевой, но счел их недостаточными для удовлетворения ходатайства по УДО. Суд также указал, что для освобождения по состоянию здоровья (у Мусаевой инсулиннезависимый сахарный диабет со множественными осложнениями) защита должна использовать порядок, предусмотренный ст. 81 УК РФ, сказал Савин. Он добавил, что защита уже обратилась с соответствующим ходатайством.

Мусаева — жена экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, ее сыновья — Абубакар и Ибрагим Янгулбаевы. Первый — юрист, сотрудничавший с «Комитетом против пыток» (правозащитная организация, которая самоликвидировалась после внесения в реестр иноагентов), второго чеченские правоохранительные органы считают причастным к руководству телеграм-каналом 1ADAT (признан судом экстремистским), критикующим власти Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров заявлял, что «каждый из Янгулбаевых замарал руки в гнусных публикациях телеграм-канала». Он также говорил, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей».

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В январе 2022 года вооруженные лица в гражданской одежде, которые представились чеченскими полицейскими, пришли в квартиру в Нижнем Новгороде, где жили Сайди Янгулбаев и Зарема Мусаева, предъявив постановление чеченского следствия об их принудительном приводе на допрос по делу о мошенничестве. Они не смогли увезти Янгулбаева из-за статуса неприкосновенности судьи в отставке, но доставили в Чечню его жену Зарему. Янгулбаев через несколько дней после этого уехал из России.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что правоохранительные органы выполняли законные и согласованные оперативные действия. Он сообщал, что до принудительного привода Янгулбаевым трижды отправляли повестку. Кадыров также заявлял, что после доставки Мусаевой в Грозный та напала на полицейского.

По версии следствия, она «выражалась грубой нецензурной бранью в адрес граждан, находящихся перед дежурной частью», «проявляла агрессию, оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность». Полицейский, который решил составить протокол о хулиганстве, сообщил, что Мусаева набросилась на него, царапала и била. В результате на нее завели уголовное дело и по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В июле Ахматовский суд Грозного приговорил Зарему Мусаеву к пяти с половиной годам колонии общего режима. В сентябре Верховный суд смягчил ей срок, сократив его на шесть месяцев, а также перевел Мусаеву для отбытия наказания в колонию-поселение.

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Зарема Мусаева УДО Чечня

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