Bloomberg рассказал о «рискованных» вариантах финансирования Украины

Киев может прибегнуть к девальвации украинской валюты или вернуться к практике запуска печатного станка для гривны, пишет Bloomberg. В Киеве признают, что все варианты сопряжены с негативными последствиями

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Украина и ее союзники рассматривают разные варианты финансирования боевых действий на тот случай, если Запад не сможет дальше оказывать помощь Киеву пишет Bloomberg, однако все «сопряжены с риском». Среди возможных опций — поднятие налогов, масштабная эмиссия или девальвация украинской гривны.

Девальвация украинской валюты может привести к повышению поступлений в бюджет за счет, к примеру, таможенных сборов. Минфин надеется, что Национальный банк Украины девальвирует гривну, однако, по словам министра финансов страны Сергея Марченко, это будет и иметь «негативные последствия».

Еще один вариант — запуск печатного станка, монетарное финансирование. Так, в прошлом году НБУ эмитировал почти 400 млрд грн ($10,9 млрд) посредством покупки государственных облигаций. Это помогло Киеву продержаться до того момента, как его западные партнеры наладили устойчивое финансирование дефицита украинского бюджета. Однако преимущество такого варианта сводит на нет быстрый рост инфляции. Кроме того, Международный валютный фонд, который в следующем году намерен выдать Украине кредиты на $5,3 млрд, в числе условий кредитования назвал ограничение этой практики. В соответствии с ним в случае дефицита внешнего финансирования Киев обязался ограничить монетарное финансирование примерно до 50 млрд грн в квартал.

Марченко отметил, что Киев поддерживает активную коммуникацию с представителями ЕС и США, информируя их о своих потребностях на следующий бюджетный год. Так, в 2024 году за счет более чем $40 млрд внешних средств украинские власти намерены покрыть дефицит бюджета, но еще в ноябре министр признал, что более двух третей этого финансирования пока не подтверждено.

«Если нехватка внешней помощи превысит несколько миллиардов долларов США, у властей останется только неприятный выбор», — подчеркнула главный экономист киевского инвестиционного банка Dragon Capital Елена Билан.

Согласно данным Кильского института мировой экономики, объем недавно выделенной помощи Украине снизился до минимального уровня с февраля прошлого года — почти на 90% с августа по октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — и составил €2,11 млрд.

В начале декабря The Financial Times сообщила, что в ЕС продолжаются споры вокруг выделения Украине €50 млрд финансовой помощи, обещанных несколькими месяцами ранее. Основными препятствиями для согласования пакета служат позиция Венгрии, финансовый кризис в Германии и усиление ультраправых.

В США конгресс с конца сентября не может согласовать выделение средств для помощи Украине и другим зарубежным союзникам. Президент Джо Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд сразу нескольким странам, включая Украину, тогда как республиканцы требуют раздельного предоставления поддержки. В Белом доме предупреждали, что деньги для Киева закончатся до конца года без выделения дополнительных средств.

Москва выступает против выделения Украине средств на военные нужды. Кредиты Киеву российские власти называли «вваливанием денег в черную дыру».