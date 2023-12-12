 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Bloomberg рассказал о «рискованных» вариантах финансирования Украины

Bloomberg: власти Украины могут увеличить налоги для финансирования ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев может прибегнуть к девальвации украинской валюты или вернуться к практике запуска печатного станка для гривны, пишет Bloomberg. В Киеве признают, что все варианты сопряжены с негативными последствиями
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украина и ее союзники рассматривают разные варианты финансирования боевых действий на тот случай, если Запад не сможет дальше оказывать помощь Киеву пишет Bloomberg, однако все «сопряжены с риском». Среди возможных опций — поднятие налогов, масштабная эмиссия или девальвация украинской гривны.

Девальвация украинской валюты может привести к повышению поступлений в бюджет за счет, к примеру, таможенных сборов. Минфин надеется, что Национальный банк Украины девальвирует гривну, однако, по словам министра финансов страны Сергея Марченко, это будет и иметь «негативные последствия».

Еще один вариант — запуск печатного станка, монетарное финансирование. Так, в прошлом году НБУ эмитировал почти 400 млрд грн ($10,9 млрд) посредством покупки государственных облигаций. Это помогло Киеву продержаться до того момента, как его западные партнеры наладили устойчивое финансирование дефицита украинского бюджета. Однако преимущество такого варианта сводит на нет быстрый рост инфляции. Кроме того, Международный валютный фонд, который в следующем году намерен выдать Украине кредиты на $5,3 млрд, в числе условий кредитования назвал ограничение этой практики. В соответствии с ним в случае дефицита внешнего финансирования Киев обязался ограничить монетарное финансирование примерно до 50 млрд грн в квартал.

Марченко отметил, что Киев поддерживает активную коммуникацию с представителями ЕС и США, информируя их о своих потребностях на следующий бюджетный год. Так, в 2024 году за счет более чем $40 млрд внешних средств украинские власти намерены покрыть дефицит бюджета, но еще в ноябре министр признал, что более двух третей этого финансирования пока не подтверждено.

FT узнала о риске срыва выделения €50 млрд Украине из-за усиления правых
Политика
Агитационный&nbsp;билборд&nbsp;нидерландской Партии свободы Герта Вилдерса

«Если нехватка внешней помощи превысит несколько миллиардов долларов США, у властей останется только неприятный выбор», — подчеркнула главный экономист киевского инвестиционного банка Dragon Capital Елена Билан.

Согласно данным Кильского института мировой экономики, объем недавно выделенной помощи Украине снизился до минимального уровня с февраля прошлого года — почти на 90% с августа по октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — и составил €2,11 млрд.

Читайте на РБК Pro
Как ввозить в Россию товары из списка параллельного импорта: полный гайд
Как прибавить себе 20 лет жизни — советы доктора медицины Питера Аттиа
Дай Богл. Как уволенный менеджер основал инвестфонд с $7 трлн активов
Почему англоязычные страны страдают от инфляции больше других

В начале декабря The Financial Times сообщила, что в ЕС продолжаются споры вокруг выделения Украине €50 млрд финансовой помощи, обещанных несколькими месяцами ранее. Основными препятствиями для согласования пакета служат позиция Венгрии, финансовый кризис в Германии и усиление ультраправых.

В США конгресс с конца сентября не может согласовать выделение средств для помощи Украине и другим зарубежным союзникам. Президент Джо Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд сразу нескольким странам, включая Украину, тогда как республиканцы требуют раздельного предоставления поддержки. В Белом доме предупреждали, что деньги для Киева закончатся до конца года без выделения дополнительных средств.

Москва выступает против выделения Украине средств на военные нужды. Кредиты Киеву российские власти называли «вваливанием денег в черную дыру».

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Украина налоги ВСУ финансирование
Материалы по теме
МВФ в прогнозе назвал срок «сворачивания» конфликта на Украине
Экономика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
ФСБ задержала жителя Тюменской области по делу о финансировании ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 98,08 (-0,76) Инвестиции, 11 дек, 16:32 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 90,98 (-0,66) Инвестиции, 11 дек, 16:32
Как менять карточки товаров и цены сразу на всех маркетплейсах РБК и Точка, 12:46
Кагарлицкого освободили в зале суда Политика, 12:43
Ипотеку стали чаще оформлять заемщики старше 40 лет Недвижимость, 12:39
В Кремле заявили о раскачивании лодки и авторитета власти на Украине Политика, 12:35
Какие три белка помогают росту волос и что делать, если они не работают РБК и Nourkrin, 12:35
«Удачный контекст»: чем интересно инвесторам IPO Совкомбанка РБК Инвестиции, 12:33
«Связной» признали банкротом Бизнес, 12:31
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Спартак» подписал форварда из НХЛ Спорт, 12:28
Взгляд в собственное будущее: как вид из окна влияет на человека РБК и Ahead, 12:23
Кремль пообещал проследить за встречей Байдена и Зеленского Политика, 12:21
Не стоит слепо доверять посредникам: как преуспеть на индийском рынке Pro, 12:20
Россия подписала соглашение с Белоруссией о центрах боевой подготовки Политика, 12:19
Обеспеченные биткоином облигации выпустят в Сальвадоре в 2024 году Крипто, 12:17
Итоги рынка офисов Москвы в 2023 году: рекорд спроса и низкая вакансия Недвижимость, 12:15