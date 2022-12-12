Фальков сообщил, что все доктора наук получили бронь от мобилизации

Фальков: все доктора и кандидаты наук в университетах получили бронь от мобилизации

Министр отметил, что университеты лучше научных организаций воспользовались механизмом бронирования. По его словам, ни в одном из 120 университетов кандидаты и доктора наук не были призваны по мобилизации

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Все университетские преподаватели с учеными степенями получили отсрочку от мобилизации, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании профильного комитета Совета Федерации, передает ТАСС.

«Есть такой механизм бронирования, он прописан в законе, и, кстати, университеты им лучше воспользовались, чем научные организации. И в общем-то для сохранения научного потенциала — мы сейчас заслушали все 120 университетов за семь дней, всем задавали вопросы, и ни в одном университете это проблемой не является. Все воспользовались, особенно заранее, институтом бронирования, уж квалифицированные кадры, все кандидаты и доктора наук точно оказались защищены, скажем так. Поэтому здесь, я думаю, специально каких-то механизмов дополнительно не требуется», — сказал Фальков.

На заседании был поднят вопрос «об отсрочке или освобождении от призыва имеющих степень кандидата и доктора наук в целях сохранения научного потенциала страны», отмечает агентство. Соответствующая законодательная инициатива, как уточнил Фальков, находится на рассмотрении.

С предложением законодательно закрепить освобождении кандидатов и докторов наук от призыва при частичной мобилизации в конце октября выступил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев. Во внесенном в Госдуму законопроекте он, в частности, предложил дополнить п. 4 ст. 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», добавив туда упоминание, что «от частичной мобилизации освобождаются граждане, имеющие ученую степень доктора наук или кандидата наук».

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Призвать планировалось 300 тыс. россиян. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении задания по мобилизации. Военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников, утверждал он.

7 декабря Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что никакой необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет.

Как поясняли в Кремле, указ Путина о завершении мобилизации не нужен, и «на этот счет у нас есть заключение государственно-правового управления администрации президента». «Точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.