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Читинца оштрафовали за пост о приснившемся ему Зеленском

Публикация событий сна, в котором появился президент Украины Владимир Зеленский, обошлась читинцу в 30 тыс. руб.— суд увидел в публикациях дискредитацию действий вооруженных сил
Иван Лосев
Иван Лосев (Фото: _ivan_losev_ / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Жителя Читы Ивана Лосева оштрафовали на 30 тыс. руб. за дискредитацию действий вооруженных сил за посты в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), среди которых была сторис о приснившемся президенте Украины Владимире Зеленском.

«Ивана Лосева оштрафовали на 30 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил России», — сообщили РБК в Центральном районном суде Читы.

В разговоре с РБК Иван Лосев подтвердил, что его оштрафовали. «Да, вот только забрал свое постановление, да 30 тыс., наверное, не буду обжаловать.
Лень этим заниматься. Да и бесполезно, наверно», — сказал он.

Лосев не смог попасть на заседание, поскольку не был вовремя уведомлен о дате и начале слушания, сообщает местное издание «Телеинформ». Жителя Читы оштрафовали из-за сторис, в котором он рассказывает о том, как его мобилизовали, а после в лагерь для подготовки вошли украинские военные, а вместе с ними — Зеленский.

9 декабря Мещанский районный суд Москвы приговорил к 8 годам 6 месяцам колонии общего режима бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина (внесен в реестр иностранных агентов) по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Суд также запретил Яшину администрировать ресурсы в интернете в течение четырех лет.



Яшина признали виновным по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти). На прениях прокурор запросил для Яшина девять лет колонии общего режима. Максимально возможное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности до пяти лет.

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С марта по октябрь в российские суды поступило почти 4800 административных дел о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП), выяснил РБК. Из них 3406 дел зарегистрировано судами первой инстанции, остальные 1354 находились в вышестоящих судах.

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