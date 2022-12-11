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Политика ,  
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Турция обязала иностранные ВМС получать разрешение на применение авиации

Турция обязала иностранные ВМС получать разрешение на применение авиации и беспилотников
Согласно постановлению властей, иностранные ВМС обязаны получать специальное разрешение для применения авиации и БПЛА в воздушном пространстве Турции. Также без разрешения не смогут работать иностранные водолазные бригады
Фото: Stephanie Contreras / U.S. Navy / Getty Images
Фото: Stephanie Contreras / U.S. Navy / Getty Images

Анкара обязала иностранные ВМС получать специальное разрешение на применение авиации и беспилотников в воздушном пространстве Турции, а военные корабли обязаны оповещать турецкие власти за 5 миль (8 км) до входа во внутренние воды или порты, передает Anadolu.

Согласно постановлению властей, иностранным самолетам и беспилотникам также запрещено свободно взлетать в воздушном пространстве страны. Кроме этого, без разрешения теперь не смогут осуществлять погружения иностранные водолазные бригады, за исключением необходимости срочного ремонта судна.

После начала российской спецоперации на Украине Турция, в соответствии с Конвенции Монтрё, закрыла свои проливы для всех военных кораблей. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу тогда подчеркнул, что действия Анкары полностью соответствуют международному праву, и заявил о приверженности турецкого руководства «сбалансированной позиции» в украинском вопросе.

В апреле министр обороны Турции Хулуси Акар исключил пропуск военных кораблей любых стран в Черное море, пока длится российская спецоперация на Украине. Кроме того, турецкий министр обратил внимание на появление в Черном море дрейфующих морских мин и не исключил, что это сделано с умыслом оказать давление на Анкару с целью пропуска в Черное море тральщиков и других военных кораблей стран НАТО якобы для поиска и уничтожения мин. «Мы привержены правилам Монтрё и не пропустим военные корабли в Черное море, как и не допустим втягивания Черного моря в войну», — заявил Акар.

В соответствии со ст. 19 Конвенции Монтрё, принятой в 1936 году, торговые суда имеют право свободно и без оплаты проходить через оба пролива, контролируемых Турцией. Для военных судов государств с выходом к Черному морю и тех, у кого его нет, действуют разные режимы. Первые могут проводить через Босфор и Дарданеллы корабли любого класса, для вторых действуют ограничения по классу и тоннажу.

В военное время у Турции есть дополнительные полномочия по регулированию прохода через проливы. Анкара может запретить какой-либо стране использовать проливы, если сочтет это угрозой для региональной или своей собственной безопасности.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Турция ВМС военные корабли беспилотники самолеты
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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