Турция обязала иностранные ВМС получать разрешение на применение авиации

Согласно постановлению властей, иностранные ВМС обязаны получать специальное разрешение для применения авиации и БПЛА в воздушном пространстве Турции. Также без разрешения не смогут работать иностранные водолазные бригады

Фото: Stephanie Contreras / U.S. Navy / Getty Images

Анкара обязала иностранные ВМС получать специальное разрешение на применение авиации и беспилотников в воздушном пространстве Турции, а военные корабли обязаны оповещать турецкие власти за 5 миль (8 км) до входа во внутренние воды или порты, передает Anadolu.

Согласно постановлению властей, иностранным самолетам и беспилотникам также запрещено свободно взлетать в воздушном пространстве страны. Кроме этого, без разрешения теперь не смогут осуществлять погружения иностранные водолазные бригады, за исключением необходимости срочного ремонта судна.

После начала российской спецоперации на Украине Турция, в соответствии с Конвенции Монтрё, закрыла свои проливы для всех военных кораблей. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу тогда подчеркнул, что действия Анкары полностью соответствуют международному праву, и заявил о приверженности турецкого руководства «сбалансированной позиции» в украинском вопросе.

В апреле министр обороны Турции Хулуси Акар исключил пропуск военных кораблей любых стран в Черное море, пока длится российская спецоперация на Украине. Кроме того, турецкий министр обратил внимание на появление в Черном море дрейфующих морских мин и не исключил, что это сделано с умыслом оказать давление на Анкару с целью пропуска в Черное море тральщиков и других военных кораблей стран НАТО якобы для поиска и уничтожения мин. «Мы привержены правилам Монтрё и не пропустим военные корабли в Черное море, как и не допустим втягивания Черного моря в войну», — заявил Акар.