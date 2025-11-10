Песков попросил «не забегать вперед» в вопросе о мигрантах из Индии
В Кремле работают над организацией визита президента России Владимира Путина в Индию, который состоится до конца года. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о соглашении, нацеленном на защиту прав индийских мигрантов, передает корреспондент РБК.
«Ведем активную подготовку визита Путина в Индию, который произойдет до конца года. Но по подробностям не будем забегать вперед», — сказал пресс-секретарь президента.
Ранее The Economic Times сообщил, что Москва и Нью-Дели готовят соглашение о защите прав индийских работников в России и увеличении их числа в ближайшие годы. Издание отметило, что договор может быть заключен в ходе визита Путина в Нью-Дели.
Поездка, по данным NDTV и News18, может состояться 5–6 декабря, хотя Путин, в свою очередь, заявил в начале октября, что отправится в Индию в начале следующего месяца, где встретится с премьером Нарендрой Моди.
