ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона

Задержаны два подозреваемых. ФСБ уверена, что их завербовали украинская спецслужба, а взрыв планировалось совершить в Москве. FT называла Тихона духовником президента Путина, Кремль и сам священник этого не подтверждали

ФСБ предотвратила в Москве теракт в отношении крымского митрополита Тихона, готовившийся военной разведкой Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержаны несколько человек, готовившие атаку — россиянин и украинец, покушение на Тихона планировалось совершить в Москве.

По данным ФСБ, в середине 2024-го их завербовало Главное управление разведки (ГУР) Украины через Telegram. После преступления они планировали выехать за рубеж по поддельным украинским паспортам, задержанные дали признательные показания, сообщает спецслужба. Оперативники изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с фотографиями задержанных и измененными личными данными.

До того как в 2023 году стать митрополитом Симферопольским и Крымским, отец Тихон был епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии, игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Печоры. С 1995 по 2018 год он был наместником Сретенского монастыря в городе Москве.

Financial Times в 2013 году называла Шевкунова духовником президента Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Шевкунов знаком с главой государства и активно участвует в проектах президентской администрации. «Я такого не могу сказать — он должен сказать», — отвечал митрополит на вопросы о духовных отношениях с президентом.

18 ноября Путин наградил митрополита Тихона (Шевкунова) орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за восстановление музейного комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе.