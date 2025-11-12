 Перейти к основному контенту
Политика
0

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Канберре, сообщает SBS News.

Высокий суд Австралии 12 ноября вынес решение в пользу федерального правительства — закон, принятый парламентом в связи с ситуацией, был признан действительным. В связи с этим было решено, что Канберра может вернуть участок, на котором планировалось построить новое здание посольства, в свою собственность.

Тем не менее, суд постановил, что Россия имеет право на компенсацию за расторжение договора аренды земли., а правительство обязано оплатить половину ее судебных издержек.

Россия обратилась в суд после того, как австралийское правительство расторгло договор аренды земельного участка возле парламента, где планировалось построить посольство, а после — парламент принял закон, также препятствующий строительству. Именно этот документ оспаривался в иске.

Участок земли в столице Австралии Канберре под строительство нового комплекса российского посольства был арендован в 2008 году на 99 лет. Спустя несколько лет, в 2011-м, посольство получило разрешение на строительство.

В августе 2022-го Национальное столичное управление (NCA, отвечает за планирование и управление земельными ресурсами) разместило на своем сайте заявление о расторжении соглашения, мотивировав это тем, что Россия не завершила строительные работы в течение трех лет со дня выдачи разрешения.

В российском посольстве заявили, что расценивают действия Австралии как «беспрецедентный и крайне нежелательный шаг». Москва оспорила это решение, и Федеральный суд Австралии отменил его, признав незаконным. Однако правительство провело через парламент закон, который позволяет Канберре все же расторгнуть договор из соображений национальной безопасности.

В посольстве России в Австралии назвали решение Канберры «очередным шагом [премьер-министра] Энтони Альбанезе по пути преднамеренного и последовательного разрушения отношений с Москвой».

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Татьяна Зыкина

