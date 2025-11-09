Guardian рассказала, как Австралия продолжает получать российскую нефть

С января 2023 года Австралия получила более 3 млн т российских нефтепродуктов, хотя после начала спецоперации прекратила прямые закупки топлива из России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Австралия после начала военной операции на Украине прекратила закупать нефть у России, однако с 2023 года благодаря лазейке завезла более 3 млн т нефти российского происхождения, пишет The Guardian со ссылкой на данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA). Действующие в Австралии санкции разрешают закупки через третьи страны.

С января 2023 года Австралия закупает почти четверть импортируемой очищенной нефти в Сингапуре, уточнило издание. Согласно анализу торговых данных Kpler, за этот период страна Юго-Восточной Азии получила из России более 22 млн т продуктов нефтепереработки.

Треть этих объемов пришлась на терминал сингапурского порта Джуронг, который частично принадлежит инвестиционному фонду Macquarie. Представитель Macquarie сообщил, что терминал принадлежит сингапурской государственной компании и подчиняется действующим сингапурским и международным нормам.

В конце октября глава Минфина США Скотт Бессент обсуждал с премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом прекращение закупок российской и иранской нефти.

За покупку российских энергоносителей другие страны неоднократно критиковал американский президент Дональд Трамп. В июле Евросоюз в рамках сделки с США по снижению пошлин с 30 до 15% согласился отказаться от российских нефти и газа к 2027 году и заменить их американскими. Согласно договоренности, Европа в течение трех лет закупит у США энергоносители на $750 млрд. В 19-й пакет санкций ЕС против России вошел отказ от импорта российского газа, а также снижение потолка цен на нефть.

В октябре США внесли в черный список «Роснефть», ЛУКОЙЛ и их дочерние компании. Американский Минфин дал месяц на сворачивание операций с попавшими под ограничения компаниями.

Россия считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что они повлекут за собой «определенные последствия», но существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны.

Нефтяные Ampol и Viva Energy из Австралии решили отказаться от закупок сырой российской нефти в марте 2022 года. В целом же, как сообщала тогда компания Ampol, она использует нефтепродукты из Юго-Восточной Азии, Африки, Северной Америки и с Ближнего Востока. Viva Energy заявила, что приостановит покупку российской нефти до тех пор, пока длится конфликт на Украине.