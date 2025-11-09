 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Guardian рассказала, как Австралия продолжает получать российскую нефть

Guardian: Австралия продолжает получать российскую нефть благодаря лазейке
Сюжет
Война санкций
С января 2023 года Австралия получила более 3 млн т российских нефтепродуктов, хотя после начала спецоперации прекратила прямые закупки топлива из России
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Австралия после начала военной операции на Украине прекратила закупать нефть у России, однако с 2023 года благодаря лазейке завезла более 3 млн т нефти российского происхождения, пишет The Guardian со ссылкой на данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA). Действующие в Австралии санкции разрешают закупки через третьи страны.

С января 2023 года Австралия закупает почти четверть импортируемой очищенной нефти в Сингапуре, уточнило издание. Согласно анализу торговых данных Kpler, за этот период страна Юго-Восточной Азии получила из России более 22 млн т продуктов нефтепереработки.

Треть этих объемов пришлась на терминал сингапурского порта Джуронг, который частично принадлежит инвестиционному фонду Macquarie. Представитель Macquarie сообщил, что терминал принадлежит сингапурской государственной компании и подчиняется действующим сингапурским и международным нормам.

В конце октября глава Минфина США Скотт Бессент обсуждал с премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом прекращение закупок российской и иранской нефти.

Белый дом поспорил с Орбаном о разрешении на нефть из России
Политика
Виктор Орбан

За покупку российских энергоносителей другие страны неоднократно критиковал американский президент Дональд Трамп. В июле Евросоюз в рамках сделки с США по снижению пошлин с 30 до 15% согласился отказаться от российских нефти и газа к 2027 году и заменить их американскими. Согласно договоренности, Европа в течение трех лет закупит у США энергоносители на $750 млрд. В 19-й пакет санкций ЕС против России вошел отказ от импорта российского газа, а также снижение потолка цен на нефть.

В октябре США внесли в черный список «Роснефть», ЛУКОЙЛ и их дочерние компании. Американский Минфин дал месяц на сворачивание операций с попавшими под ограничения компаниями.

Россия считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что они повлекут за собой «определенные последствия», но существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны.

Нефтяные Ampol и Viva Energy из Австралии решили отказаться от закупок сырой российской нефти в марте 2022 года. В целом же, как сообщала тогда компания Ampol, она использует нефтепродукты из Юго-Восточной Азии, Африки, Северной Америки и с Ближнего Востока. Viva Energy заявила, что приостановит покупку российской нефти до тех пор, пока длится конфликт на Украине.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Австралия Россия нефть санкции
Материалы по теме
Белый дом поспорил с Орбаном о разрешении на нефть из России
Политика
Трамп заявил о недовольстве закупками ЕС российской нефти
Политика
Орбан добился разрешения Трампа закупать российскую нефть
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Вспышка на Солнце уничтожила протуберанец. Видео Общество, 20:04
В «Яндексе» ответили, поработит ли человека ИИ Технологии и медиа, 19:58
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Астана сообщила о согласии России вернуть сроки пребывания дальнобойщиков Политика, 19:48
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 19:38
Росстандарт сообщил об ограничении продаж Lada Largus Бизнес, 19:27
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Дубль Солари принес «Спартаку» победу над «Ахматом» Спорт, 19:26
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Паром, который не пустили в порт Сочи, вернулся в Трабзон Общество, 19:22
Почему бизнес предпочитает размещать облака на собственных площадках Отрасли, 19:20
Глава МИД Франции посчитал незаконными удары США по судам у Венесуэлы Политика, 19:09
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Как Дальний Восток развивает новый хаб производства БАС в России Национальные проекты, 18:54