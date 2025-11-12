Аэропорты Владикавказа и Грозного приостановили полеты
Аэропорты Владикавказа и Грозного временно не принимают и не отправляют воздушные рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
О мерах он сообщил в 01:29 мск. Кореняко подчеркнул, чо они необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Незадолго до этого в Кабардино-Балкарии ввели режим беспилотной опасности. Об этом в своем телеграме-канале сообщил губернатор Казбек Коков.
Также ограничительные меры действуют в аэропорту Калуги.
Российские аэропорты периодически приостанавливают работу на фоне угроз атак беспилотников.
