Аэропорты Владикавказа и Грозного приостановили полеты

Аэропорты Владикавказа и Грозного временно не принимают и не отправляют воздушные рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

О мерах он сообщил в 01:29 мск. Кореняко подчеркнул, чо они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого в Кабардино-Балкарии ввели режим беспилотной опасности. Об этом в своем телеграме-канале сообщил губернатор Казбек Коков.

Также ограничительные меры действуют в аэропорту Калуги.

Российские аэропорты периодически приостанавливают работу на фоне угроз атак беспилотников.