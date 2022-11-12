Белый дом: Байден не запланировал переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии на G20

Байден не запланировал переговоры с принцем Саудовской Аравии на G20

У американского лидера Байдена нет в планах проводить полноценные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии на полях саммита G20 в Индонезии, заявили в Белом доме

Фото: Zuma / ТАСС

Президент США Джо Байден не планирует садиться за стол переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в ходе саммита G20 на Бали. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters.

«У нас нет никаких планов садиться [за стол переговоров] ради встречи с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом», — заявил Салливан (цитата по ТАСС).

В то же время президент США рассчитывает, что проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20. По словам Салливана, Байден намерен сообщить китайскому коллеге, что если Северная Корея продолжит свой нынешний курс, то это приведет к усилению военного присутствия США в регионе.

Помощник американского лидера добавил, что Байден рассчитывает, что переговоры с Си Цзиньпином приведут к увеличению встреч и дальнейшему взаимодействию между правительствами двух стран.

В конце октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что наследный принц Саудовской Аравии в частных беседах критикует Байдена, «насмехается» над ним и ставит под сомнение его умственные способности. По словам источников издания, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд рассказал советникам, что «намного больше предпочитал» сотрудничать с предыдущим президентом США Дональдом Трампом.

По данным газеты, Байден также разозлил Саудовского принца упоминанием в разговоре во время встречи в июле нарушений прав человека в Саудовской Аравии и гибели журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.

Помимо этого напряжение в двусторонних отношениях США и Саудовской Аравии возникло после того, как страны ОПЕК+ объявили, что с ноября сократят добычу нефти для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса.

Байден заявил о разочаровании решением сократить квоты на добычу нефти и предупредил, что США изучают возможные ответные действия. В частности, он решил пересмотреть отношения США с Саудовской Аравией.