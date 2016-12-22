Сербская церковь отказалась признать решения Константинополя по Украине

Архиереи сербской церкви отказались признать решение Константинополя о каноничности украинских церквей. Вместо этого они потребовали созвать Всеправославный собор, на котором должна решиться судьба автокефалии

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (в центре) (Фото: Максим Никитин / ТАСС)

Архиерейский собор Сербской православной церкви призвал к проведению Всеправославного собора для вынесения решения по автокефалии украинской церкви, говорится в сообщении по итогам собора. Признать каноничность Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) в Белграде отказались.

«Собор с сожалением констатирует, что Константинопольский патриархат принял канонически не обоснованное решение о реабилитации и признании двух лидеров раскольнических групп Украины — Филарета (Денисенко) (патриарха УПЦ КП. — РБК) и Макария (Малетича) (предстоятель УАПЦ. — РБК), наряду с их епископатом и духовенством. Один из них был когда-то канонически лишен своего чина, после чего исключен из церковной общины и подвергнут анафеме, а второй — лишен апостольской преемственности как духовная секта», — говорится в сообщении.

В связи с этим архиерейский собор Сербской православной церкви (СПЦ) решил признать решение Вселенского патриархата не обязательным для исполнения. Каноническое общение с киевскими церквями СПЦ устанавливать не будет.

«Собор предлагает Константинопольскому патриархату и всем остальным малым автокефальным православным церквям как можно скорее рассмотреть вопрос на Всеправославном совете, чтобы подтвердить и укрепить соборность и единство», — вынес свой вердикт архиерейский собор СПЦ.

Предстоятель СПЦ патриарх Иереней и ранее заявлял о критическом отношении к решению Константинополя о начале процесса предоставления автокефалии украинской церкви. В интервью газете «Вечерне новости» он предупредил о возможности глубокого и долговременного разрыва в православии. «Необходимо полностью и без исключений соблюдать вековой церковный порядок и святые каноны, наша церковь-мать в Константинополе, к сожалению, по мнению огромного большинства епископов и теологов СПЦ, сейчас [этого] не делает», — подчеркнул патриарх Иереней.

По данным украинской газеты «Вести», главы независимых от Москвы украинских церквей — предстоятели УПЦ КП и УАПЦ Филарет и Макарий — отказались от борьбы за руководство новой поместной церкви на Украине. О своем отказе от выдвижения они заявили в письмах в Константинопольский патриархат.

Украинская поместная церковь может быть создана после собора епископов УПЦ КП, УАПЦ и части Украинской православной церкви Московского патриархата (подконтрольна Русской православной церкви). Дата проведения собора не назначена.