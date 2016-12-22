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СМИ рассказали о жизни получившего от России €300 тыс. шпиона
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СМИ рассказали о жизни получившего от России €300 тыс. шпиона
Политика, 17:07
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СМИ рассказали о жизни получившего от России €300 тыс. шпиона
Российский агент в Вене, получивший за десятилетия работы на Россию €300 тыс., жил очень скромно, не привлекал внимания и не имел друзей. Следователи охарактеризовали его как «серую мышь Путина»
Фото: Stefan Wermuth / Bloomberg

Полковник австрийской армии в отставке, признавшийся в работе на Россию, жил скромно и был необщительным. Об этом сообщает Kronen Zeitung со ссылкой на участников расследования, которое ведет Минобороны Австрии.

Ведомство проводит допросы бывших коллег полковника. По их словам, он вел себя незаметно. В конце карьеры он работал в отделе планирования и организации работы. «У него не было друзей, приятелей, ничего личного», — пишет газета со ссылкой на знакомых с образом жизни отставного полковника людей.

В расследовании министерства отмечается, что у него не было дорогих хобби, шпион вел скромный образ жизни. «Полковник был серой мышью Путина. Но, возможно, мы еще найдем что-нибудь интересное — в тихом омуте, как известно, черти водятся», — приводит газета слова следователя, ведущего дело отставного полковника.

Ранее газета Kronen Zeitung сообщала, что полковник, проработавший на Москву порядка 20 лет, был завербован в Тегеране в 1988 году. Он регулярно встречался со своим куратором, известным как Юрий, получая от него новые задания. За годы работы, как признался обвиняемый, он получил от России €300 тыс.

Полковник, работавший в центральном аппарате Минобороны Австрии вплоть до своей отставки, не имел доступа к секретным документам. Однако он передавал России ценные сведения: так, он обеспечивал разведку сведениями об австрийских ВВС и артиллерийских системах. В частности, российские кураторы проявляли интерес к самоходным гаубицам американского производства M109. Также он мог передавать Москве информацию об особенностях поведения высокопоставленных военных чинов — подобная информация могла использоваться как при переговорах, так и при вербовке новых агентов.

СМИ узнали о еще одном «российском шпионе» в Австрии
Политика

Накануне, 11 ноября, Kronen Zeitung рассказала о раскрытии еще одного российского агента в Австрии. По данным издания, на этот раз в работе на Москву обвиняется работник контрразведки. Расследование в его отношении велось около года.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Австрия , шпионаж
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