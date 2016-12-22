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Медведев отправил в отставку шефа своего протокола
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Медведев отправил в отставку шефа своего протокола
Политика, 12:27
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Медведев отправил в отставку шефа своего протокола
В интервью ТАСС Марина Ентальцева рассказала, что уходит с поста руководителя протокола председателя правительства, так как смогла реализовать все, что хотела, а в будущем надеется быть полезной в работе фонда «Сколково»
Марина Ентальцева (Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ)

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности руководителя протокола председателя правительства и замглавы аппарата кабмина Марину Ентальцеву, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства России. Новым руководителем протокольной службы кабмина назначен Сергей Соболев.

​В мае 2018 года источники РБК сообщали, что Ентальцева планирует покинуть свой пост, так как давно хотела сменить сферу деятельности. Тогда пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что не подтверждает скорого ухода Ентальцевой. В сентябре сама Тимакова оставила пост пресс-секретаря Медведева, перейдя на работу во Внешэкономбанк.

В опубликованном 12 ноября интервью ТАСС сама Ентальцева рассказала, что уходит по собственному желанию, так как «смогла реализовать все, что хотела», и считает, что «пришло время для новых людей и идей».

​«С Дмитрием Медведевым, как мне кажется, у меня сложились хорошие, добрые деловые и человеческие отношения, поэтому принимать решение об уходе сложно. Но начавшийся новый политический цикл — это тот момент, когда правильно принять такое решение», — сказала Ентальцева.

​Говоря о том, чем она намерена заняться после ухода из аппарата правительства, Ентальцева сказала, что «через некоторое время» надеется «быть полезной» в работе фонда «Сколково».

​«Премьер-министр как председатель попечительского совета фонда уделяет большое внимание развитию инновационного центра. Надеюсь, там я смогу применить свой опыт и принести пользу», — пояснила Ентальцева.

Марина Ентальцева проработала шефом протокола Медведева десять лет. Она заняла этот пост в 2008 году, когда Медведев был избран президентом, затем перешла вместе с ним в правительство, заняв пост руководителя протокола премьер-министра — замруководителя аппарата правительства. До того как возглавить протокол Медведева, Ентальцева работала замначальника, затем первым замначальника управления протокола при президенте Владимире Путине. В 2004 году стала главой протокольно-организационного управления президента.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: протокол , Дмитрий Медведев
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