FT узнала, что ХАМАС стал сводить счеты в секторе Газа на фоне перемирия
Палестинская группировка ХАМАС после наступления перемирия в секторе Газа стала пытаться восстановить там контроль, а также предприняла попытки свести счеты с противниками, пишет Financial Times (FT).
Источники газеты из числа жителей сектора и западных дипломатов сообщили, что бойцы ХАМАС стали устанавливать КПП в регионе, группировка быстро развернула свои силы в разных частях сектора.
Кроме того, ХАМАС вступил в столкновения с палестинскими кланами и группами ополченцев, которые получали поддержку от Израиля. Одна из таких групп, «Народные силы», контролирующая часть Рафаха, отказалась подчиняться требованиям ХАМАС сложить оружие, выдать своих лидеров и покинуть зоны, где их бойцы закрепились.
Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Оно было достигнуто согласно плану американского президента Дональда Трампа. 13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе пройдет саммит — церемония подписания плана о прекращении войны в секторе Газа с участием Трампа, президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, французского лидера Эмманюэля Макрона, премьера Британии Кира Стармера и других политиков. ХАМАС решил не присутствовать на саммите, его представят арабо-мусульманские посредники.
На первом этапе, согласно плану, ХАМАС должен освободить оставшихся в секторе израильских заложников, Израиль — освободить палестинских заключенных и отвести войска в регионе к согласованным линиям.
В дальнейшем, как предполагает план, члены ХАМАС сдадут оружие в обмен на амнистию и возможность безопасно покинуть сектор, они не будут принимать участия в управлении регионом. Власть временно получит «переходный технократический аполитичный палестинский комитет», функции надзора и контроля — международный «Совет мира» под руководством Трампа.
Вся «военная, террористическая и наступательная инфраструктура» в Газе должна быть уничтожена, регион будет демилитаризован. Обеспечение внутренней безопасности будет функцией Международных сил стабилизации.
Читайте РБК в Telegram.
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов