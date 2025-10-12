 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

FT узнала, что ХАМАС стал сводить счеты в секторе Газа на фоне перемирия

FT: ХАМАС стал сводить счеты в секторе Газа на фоне перемирия
В секторе Газа ХАМАС быстро развернул бойцов и вступил в стычки с силами, которые выступили против движения и получали поддержку от Израиля. По плану прекращения войны ХАМАС должен сложить оружие и отказаться от контроля в Газе
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Mohammed Salem / Reuters)

Палестинская группировка ХАМАС после наступления перемирия в секторе Газа стала пытаться восстановить там контроль, а также предприняла попытки свести счеты с противниками, пишет Financial Times (FT).

Источники газеты из числа жителей сектора и западных дипломатов сообщили, что бойцы ХАМАС стали устанавливать КПП в регионе, группировка быстро развернула свои силы в разных частях сектора.

Кроме того, ХАМАС вступил в столкновения с палестинскими кланами и группами ополченцев, которые получали поддержку от Израиля. Одна из таких групп, «Народные силы», контролирующая часть Рафаха, отказалась подчиняться требованиям ХАМАС сложить оружие, выдать своих лидеров и покинуть зоны, где их бойцы закрепились.

ХАМАС решил не принимать участие в церемонии подписания соглашения о мире
Политика

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Оно было достигнуто согласно плану американского президента Дональда Трампа. 13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе пройдет саммит — церемония подписания плана о прекращении войны в секторе Газа с участием Трампа, президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, французского лидера Эмманюэля Макрона, премьера Британии Кира Стармера и других политиков. ХАМАС решил не присутствовать на саммите, его представят арабо-мусульманские посредники.

На первом этапе, согласно плану, ХАМАС должен освободить оставшихся в секторе израильских заложников, Израиль — освободить палестинских заключенных и отвести войска в регионе к согласованным линиям.

В дальнейшем, как предполагает план, члены ХАМАС сдадут оружие в обмен на амнистию и возможность безопасно покинуть сектор, они не будут принимать участия в управлении регионом. Власть временно получит «переходный технократический аполитичный палестинский комитет», функции надзора и контроля — международный «Совет мира» под руководством Трампа.

Вся «военная, террористическая и наступательная инфраструктура» в Газе должна быть уничтожена, регион будет демилитаризован. Обеспечение внутренней безопасности будет функцией Международных сил стабилизации.

