Лукашенко сообщил, что Путин рассказал о встрече с Трампом на Аляске

Video

Президент России Владимир Путин на закрытой встрече с лидерами стран СНГ подробно рассказал им о переговорах с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видео с его комментарием публикует телеграм-канал «Пул первого».

«Речь шла о предложениях самих Соединенных Штатов, в свое время — и Путин это подтвердил — о предложениях по Украине», — заявил Лукашенко.

10 октября лидеры стран СНГ после официальной части заседания совета стран содружества в Таджикистане провели встречу за закрытыми дверями.

Выступая на саммите СНГ в Душанбе, Путин заявил «в узком кругу», что Россия положительно оценивает результаты саммита на Аляске и придерживается их при урегулировании украинского конфликта.

15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже прошли переговоры Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По итогам лидеры двух стран сообщили о прогрессе и позитивно оценили переговоры, однако достигнуть сделки по Украине сторонам так и не удалось — это было центральным вопросом саммита.