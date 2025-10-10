 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Лукашенко сообщил, что Путин рассказал о встрече с Трампом на Аляске

Лукашенко: Путин подробно рассказал лидерам СНГ о договоренностях на Аляске
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США

Лукашенко сообщил, что Путин рассказал о встрече с Трампом на Аляске
Video

Президент России Владимир Путин на закрытой встрече с лидерами стран СНГ подробно рассказал им о переговорах с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видео с его комментарием публикует телеграм-канал «Пул первого».

«Речь шла о предложениях самих Соединенных Штатов, в свое время — и Путин это подтвердил — о предложениях по Украине», — заявил Лукашенко.

10 октября лидеры стран СНГ после официальной части заседания совета стран содружества в Таджикистане провели встречу за закрытыми дверями.

Выступая на саммите СНГ в Душанбе, Путин заявил «в узком кругу», что Россия положительно оценивает результаты саммита на Аляске и придерживается их при урегулировании украинского конфликта.

Песков рассказал о «живом импульсе» по Украине после саммита на Аляске
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп&nbsp;

15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже прошли переговоры Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По итогам лидеры двух стран сообщили о прогрессе и позитивно оценили переговоры, однако достигнуть сделки по Украине сторонам так и не удалось — это было центральным вопросом саммита.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Александр Лукашенко Владимир Путин Дональд Трамп саммит СНГ СНГ Аляска
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Медведев встретился с Ким Чен Ыном и передал ему привет от Путина
Политика
Путин рассказал, что получил от военных на свой день рождения
Политика
Путин назвал «понтажом» угрозы Зеленского ракетами Tomahawk
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Зеленский оценил влияние погоды на отражение российских атак Политика, 22:39
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
В Подмосковье зацепер погиб на электричке после удара тока Общество, 22:27
Еще один российский аэропорт приостановил полеты Политика, 22:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:22
Киев заявил о готовности к олимпийскому перемирию на время Игр-2026 Политика, 22:20
Правительство включило Renault в санкционный список Политика, 22:08
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Динамо» отыгралось с 0:3 и победило ЦСКА по буллитам в матче КХЛ Спорт, 22:06
Сборная России по футболу обыграла команду Ирана Спорт, 22:00
Ученые предупредили о начале магнитной бури раньше прогнозируемых сроков Общество, 21:52
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Два человека погибли при взрыве боеприпаса под Волгоградом Общество, 21:43
Часть военного парада в Пхеньяне прошла под песню «Служить России» Политика, 21:40
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты Политика, 21:22