Трамп допустил ограничение поставок в КНР не только ПО

По его словам, США могут ограничить экспорт в Китай многих других товаров. В частности, он упомянул самолеты и запчасти к ним

США могут ограничить поставки в Китай не только программного обеспечения, но и многих других товаров, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, таких товаров, которые могут попасть под экспортные ограничения, «значительно больше».

«Но у нас много чего есть, включая, кстати, очень важную вещь — самолеты. У них много самолетов Boeing, и им нужны запчасти и многое другое в этом роде», — добавил президент США.

Свое решение повысить на 100% пошлины в отношении КНР и ввести меры экспортного контроля на программное обеспечение он при этом назвал «ответным шагом». «Не я это начал, это просто ответ на их действия. Они направлены против всех нас, на весь мир», — подчеркнул Трамп.

Ранее американский лидер анонсировал введение с 1 ноября 100% тариф на китайские товары. «Поверх любых действующих тарифов», — подчеркнул Трамп. Кроме того, США с той же даты введут экспортные ограничения на «критически важное программное обеспечение».

Трамп заявил, что США таким образом ответят на решение Китая ввести экспортный контроль с 1 ноября. Министерство коммерции КНР объявило о новых ограничениях на экспорт редкоземельных металлов 9 октября. Как сообщает Bloomberg, этот шаг Китая направлен на усиление его позиций в торговой войне в преддверии предстоящей встречи между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. По данным агентства, Китай контролирует около 70% мировых поставок редкоземельных металлов. Трамп назвал действия Китая в сфере торговли «чрезвычайно агрессивными».

В соответствии с новыми правилами, зарубежные экспортеры товаров, в составе которых содержатся даже минимальные количества редкоземельных металлов, добытых в Китае, будут обязаны получать экспортные лицензии. Это требование распространяется не только на сами металлы, но и на технологии, связанные с их добычей, переработкой, утилизацией, а также на производство магнитных материалов.

Лицензия станет обязательной для товаров двойного назначения, содержащих редкоземельные элементы. Заявки на экспорт, направленные «зарубежным военным пользователям», будут отклоняться. Ограничения затронут пять редкоземельных металлов — гольмий, европий, иттербий, тулий и эрбий, а также некоторые литий-ионные аккумуляторы, графитовые аноды, синтетические алмазы и оборудование для их производства.

Китайские власти обосновали эти меры необходимостью «более эффективно защищать национальную безопасность и интересы страны», а также выполнять международные обязательства, включая контроль за распространением.