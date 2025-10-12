 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Бывший спикер парламента Сейшел победил во втором туре выборов президента



Бывший спикер парламента Сейшельских островов, лидер оппозиции Патрик Эрмини победил действующего президента Вавела Рамкалавана во втором туре выборов, следует из официальных результатов, опубликованных избирательной комиссией страны.

Выборы главы государства прошли в два тура, поскольку в первом этапе ни один из кандидатов не набрал более половины голосов. По итогам первого тура, состоявшегося в конце сентября, Эрмини получил 48,8% голосов, а Рамкалаван — 46,4%.

Второй тур выборов проходил с 9 по 11 октября. Всего зарегистрировались восемь партий и более 77 тыс. избирателей в 26 округах. Эрмини — кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Объединенные Сейшелы», Рамкалаван — «Сейшельский демократический союз».

Сейшельские Острова открыли границы для туристов со всего мира
Общество
Фото:Sabrina Hentschel / Global Look Press

Эрмини представляет партию «Объединенные Сейшельские острова», которая руководила страной в течение четырех десятилетий, прежде чем потеряла власть в 2020 году. Она была правящей партией с 1977 по 2020 год. «Народ сказал свое слово», — сказал Эрмини. Он занимал пост спикера Национального собрания с 2007 по 2016 год.

В октябре 2023 года Эрмини был обвинен в «колдовстве» и арестован вместе с шестью другими лицами в связи с расследованием, касающимся обнаружения эксгумированных тел на кладбище острова Маэ. Политик назвал обвинения политически мотивированными и направленными против его участия в президентских выборах 2025 года. В феврале 2024 года все обвинения были сняты прокуратурой без объяснения причин.

Рамкалаван — бывший священнослужитель — в 2020 году в первом туре президентских выборов Рамкалаван одержал победу, набрав 54,9% голосов избирателей. Всего за него тогда проголосовали 35 562 гражданина островной республики. В октябре того же года он вступил в должность.

Сейшельские Острова — самая богатая страна Африки в пересчtте на душу населения. Они расположены на площади 1,2 млн кв в западной части Индийского океана и являются популярным туристическим направлением, а также объектом для инвестиций и сотрудничества в сфере безопасности со стороны Китая, стран Персидского залива и Индии.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Сейшельские острова президент выборы президента оппозиция
