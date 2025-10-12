Бывший спикер парламента Сейшел победил во втором туре выборов президента

Лидер оппозиции Патрик Эрмини победил действующего президента Вавела Рамкалавана во втором туре президентских выборов на Сейшельских островах, получив большинство голосов избирателей

Бывший спикер парламента Сейшельских островов, лидер оппозиции Патрик Эрмини победил действующего президента Вавела Рамкалавана во втором туре выборов, следует из официальных результатов, опубликованных избирательной комиссией страны.

Выборы главы государства прошли в два тура, поскольку в первом этапе ни один из кандидатов не набрал более половины голосов. По итогам первого тура, состоявшегося в конце сентября, Эрмини получил 48,8% голосов, а Рамкалаван — 46,4%.

Второй тур выборов проходил с 9 по 11 октября. Всего зарегистрировались восемь партий и более 77 тыс. избирателей в 26 округах. Эрмини — кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Объединенные Сейшелы», Рамкалаван — «Сейшельский демократический союз».

Эрмини представляет партию «Объединенные Сейшельские острова», которая руководила страной в течение четырех десятилетий, прежде чем потеряла власть в 2020 году. Она была правящей партией с 1977 по 2020 год. «Народ сказал свое слово», — сказал Эрмини. Он занимал пост спикера Национального собрания с 2007 по 2016 год.

В октябре 2023 года Эрмини был обвинен в «колдовстве» и арестован вместе с шестью другими лицами в связи с расследованием, касающимся обнаружения эксгумированных тел на кладбище острова Маэ. Политик назвал обвинения политически мотивированными и направленными против его участия в президентских выборах 2025 года. В феврале 2024 года все обвинения были сняты прокуратурой без объяснения причин.

Рамкалаван — бывший священнослужитель — в 2020 году в первом туре президентских выборов Рамкалаван одержал победу, набрав 54,9% голосов избирателей. Всего за него тогда проголосовали 35 562 гражданина островной республики. В октябре того же года он вступил в должность.

Сейшельские Острова — самая богатая страна Африки в пересчtте на душу населения. Они расположены на площади 1,2 млн кв в западной части Индийского океана и являются популярным туристическим направлением, а также объектом для инвестиций и сотрудничества в сфере безопасности со стороны Китая, стран Персидского залива и Индии.