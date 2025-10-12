Опрос IFO показал готовность украинцев вернуться домой

Только 47% украинских беженцев готовы вернуться домой при самом оптимистичном сценарии, а без этих условий — лишь 3%. В Европе сейчас проживают около 6,4 миллиона украинцев, больше всего — в Германии, России и Польше

Лишь 47% граждан Украины, покинувших страну, согласились бы вернуться при «самом оптимистичном сценарии», следует из опроса Института экономических исследований (IFO)

Такой сценарий подразумевает возвращение Украины к границам 1991 года, вступление в НАТО, перспективу присоединения к ЕС, а также улучшение ситуации на рынке труда и сокращение уровня коррупции.

Без выполнения указанных условий вернуться на родину готовы только 3% участников опроса. В исследовании приняли участие 2543 украинских беженца, проживающих в 30 европейских странах.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) на апрель 2025 года, на территории всей Европы находятся примерно 6,4 млн украинских беженцев. Абсолютные лидеры по их приему — Германия (1,24 млн человек) и Россия (1,22 млн), а также Польша (почти 1 млн). Еще в девяти странах находятся от 115 тыс. до 402 тыс. украинских беженцев, в 24 странах — от 10 тыс. до 90 тыс., в пяти — от 1 тыс. до 7 тыс. и в трех — меньше 1 тыс. человек.

С 2014 года население Украины сократилось более чем на 10 млн человек, из них 8 млн — после начала боевых действий в феврале 2022 года, заявила в 2024 году региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр.

По озвученной летом 2024 года оценке директора Института социальных исследований Национальной академии наук Украины Эллы Либановой, в ближайшие десять лет численность населения страны сократится и не превысит 35 млн. The Telegraph в июне 2025 года писал, что массовый выезд девушек за границу стал для Украины не только утечкой мозгов, но и «демографической бомбой замедленного действия».

С февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения, а выезд мужчин призывного возраста (18–60 лет) за границу запрещён. За уклонение от мобилизации предусмотрено уголовное наказание сроком до пяти лет лишения свободы.