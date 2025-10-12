 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Опрос IFO показал готовность украинцев вернуться домой

Опрос IFO: менее половины украинцев готовы вернуться домой
Только 47% украинских беженцев готовы вернуться домой при самом оптимистичном сценарии, а без этих условий — лишь 3%. В Европе сейчас проживают около 6,4 миллиона украинцев, больше всего — в Германии, России и Польше
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости
Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Лишь 47% граждан Украины, покинувших страну, согласились бы вернуться при «самом оптимистичном сценарии», следует из опроса Института экономических исследований (IFO)

Такой сценарий подразумевает возвращение Украины к границам 1991 года, вступление в НАТО, перспективу присоединения к ЕС, а также улучшение ситуации на рынке труда и сокращение уровня коррупции.

Без выполнения указанных условий вернуться на родину готовы только 3% участников опроса. В исследовании приняли участие 2543 украинских беженца, проживающих в 30 европейских странах.

Трамп заявил, что не винит уставших от конфликта украинцев
Политика

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) на апрель 2025 года, на территории всей Европы находятся примерно 6,4 млн украинских беженцев. Абсолютные лидеры по их приему — Германия (1,24 млн человек) и Россия (1,22 млн), а также Польша (почти 1 млн). Еще в девяти странах находятся от 115 тыс. до 402 тыс. украинских беженцев, в 24 странах — от 10 тыс. до 90 тыс., в пяти — от 1 тыс. до 7 тыс. и в трех — меньше 1 тыс. человек.

С 2014 года население Украины сократилось более чем на 10 млн человек, из них 8 млн — после начала боевых действий в феврале 2022 года, заявила в 2024 году региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр.

По озвученной летом 2024 года оценке директора Института социальных исследований Национальной академии наук Украины Эллы Либановой, в ближайшие десять лет численность населения страны сократится и не превысит 35 млн. The Telegraph в июне 2025 года писал, что массовый выезд девушек за границу стал для Украины не только утечкой мозгов, но и «демографической бомбой замедленного действия».

С февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения, а выезд мужчин призывного возраста (18–60 лет) за границу запрещён. За уклонение от мобилизации предусмотрено уголовное наказание сроком до пяти лет лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Украина беженцы НАТО
Материалы по теме
Сийярто осудил защиту Польшей украинца, обвиняемого в подрыве Nord Stream
Политика
Николаевский губернатор назвал «кайфовыми» условия жизни украинцев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
В США уточнили порядок контроля военными режима прекращения огня в Газе Политика, 03:39
В Госдуме исключили обязательный перевод пенсий в цифровой рубль Общество, 03:14
Опрос IFO показал готовность украинцев вернуться домой Политика, 03:13
В Калифорнии возле пляжа разбился вертолет Общество, 02:33
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Двух мужчин задержали по подозрению в убийстве вокалиста Lostprophets Общество, 02:18
В Харьковской области прогремели взрывы Политика, 01:59
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ХАМАС решил не принимать участие в церемонии подписания соглашения о мире Политика, 01:53
Трое катарских дипломатов погибли в ДТП в Египте Общество, 01:43
Путин призвал внедрять в сельское хозяйство искусственный интеллект Общество, 01:11
Трамп поручил выплатить зарплаты военным США вопреки шатдауну Политика, 01:02
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В Макеевке после удара дрона ВСУ загорелся торговый центр Политика, 00:40
Jeune Afrique узнал о бегстве президента Мадагаскара из столицы Политика, 00:39