Предложенная Россией система расчетов сэкономит БРИКС до $30 млрд в год

Минфин и ЦБ совместно с экспертами разработали предложения по созданию системы расчетов между странами БРИКС. Комплекс мер позволит сэкономить до $30 млрд и добавить до 1 п. п. к ежегодному ВВП, оценили они

Фото: Cao Yang / Global Look Press

Российские финансовые власти и эксперты представили свое видение системы расчетов между странами БРИКС, которая предполагает проведение платежей в нацвалютах между местными банками и налаживание прямых связей между центральными банками стран содружества. Предложения отражены в докладе по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, подготовленном Минфином, Центральным банком и консалтинговой компанией «Яков и партнеры». Основные тезисы доклада представил партнер-эксперт «Яков и партнеры» Илья Иванинский на семинаре «высокого уровня» по совершенствованию валютно-финансовой системы стран БРИКС в Москве, передает корреспондент РБК.

В случае реализации комплекса предлагаемых мер страны БРИКС смогут сэкономить до $30 млрд, а дополнительный рост их экономик может составить до 1 п. п., указал Иванинский.

Как отметил в начале семинара министр финансов России Антон Силуанов, страны БРИКС сейчас являются «локомотивом» мирового экономического роста. «Средний темп роста ВВП стран БРИКС составляет 4,4% ежегодно, в то время как в странах «Семерки» — 1,7%. Понятно, кто более динамично развивается», — сказал он. К странам G7 — «Большой семерки» — относятся Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. В БРИКС входят десять стран: Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Эфиопия и ЮАР.

Доля стран БРИКС в мировой экономике растет и сейчас составляет более 36% по паритету покупательной способности, добавил министр. Иванинский, в свою очередь, сообщил, что трансграничная торговля между развивающимися экономиками составляет 26% от всего международного товарооборота, ожидается, что она вырастет до 36% в 2032 году. Практически 60% резервов развивающихся стран по-прежнему хранятся в долларах, при этом интересы стран с развивающимися экономиками недостаточно представлены в таких международных институтах, как МВФ, где 63% голосов у развитых экономик.

Что предлагает Россия

«Мы предлагаем систему трансграничных платежей, которая должна быть быстрой, дешевой и надежной. На данный момент она этим требования не соответствует — система является сильно централизованной, она полностью зависит от корреспондентских отношений между банками, их число постоянно сокращается», — заявил Иванинский.

Предложение заключается в проведении трансграничных переводов «напрямую между локальными банками в нацвалютах». Также предлагается установить прямые связи между центробанками соответствующих стран «как самыми надежными контрагентами, которые не будут подвластны внешнему давлению». «Мы предлагаем использовать технологию распределенного реестра, чтобы система была более эффективной и прозрачной», — уточнил эксперт.

Для трансграничных инвестиций между странами БРИКС Россия предлагает создать «бесшовную среду, которая позволит более эффективное распределение капитала». «Мы предлагаем создать новую, альтернативную систему, которая называется BRICS Clear, которая предоставляет услуги междепозитарных расчетов между странами», — сказал Иванинский. Сейчас, по его словам, в сфере инвестиций существует значительное неравенство между развитыми и развивающимися странами. Например, «есть совершенно необоснованная премия за риск до 6%» для инвестиций в проекты развивающихся стран, а доля инвесторов-нерезидентов в развивающихся странах ниже в пять раз, чем в развитых, — 6% против 31%.

Ранее Силуанов заявлял о работе над созданием депозитарной системы BRICS Clear, базирующейся на технологии распределенного реестра. «Мы хотим создать систему учета ценных бумаг внутри нашего сообщества по аналогии с теми, которые существуют на Западе, но чье использование ограничено для России и ряда других стран», — пояснял он.

Среди других предложений, оформленных в докладе, Иванинский назвал:

взаимное признание кредитных рейтингов рейтинговыми агентствами стран БРИКС;

разработка унифицированных стандартов отчетности;

создание торговой зерновой биржи в рамках БРИКС;

диверсификация портфеля резервов стран БРИКС за счет валют развивающихся стран — прежде всего стран БРИКС.

Все эти меры потенциально могут способствовать сокращению расходов стран БРИКС на трансграничные платежи на 98% и сэкономить до $30 млрд в год, заявил Иванинский. «Эти средства развивающиеся рынки могут использовать для собственного роста. Взаимные инвестиции развивающихся рынков могут удвоиться уже в краткосрочной перспективе», — подчеркнул он.

Согласно приведенным в докладе оценкам, увеличение темпов роста ВВП в развивающихся странах за счет принятия предложенных мер может составить от 0,5 до 1 п. п. дополнительно.

Как Минфин видит первые шаги по перестройке финансовой системы

Силуанов отметил, что дифференциация действующей финансовой системы может начаться, если «начать двигаться по альтернативному сценарию». Он отметил, что действующая Бреттон-Вудская система сформировалась более полувека назад и «требует развития и альтернативы», она «фактически контролируется западными странами и используется преимущественно в их интересах», а на Россию оказывается политическое влияние через финансы. Кроме того, недостатком действующей системы является возможность замораживания активов: «одна страна может взять и отключить рубильник», добавил министр.

По словам Силуанова, финансовая инфраструктура должна быть «более равнодоступной, а доходы от нее должны распределяться справедливо». «Мы наблюдаем, что страны Юга, зависимые от западной инфраструктуры и западных банков, тратят десятки миллиардов долларов на использование западной финансовой инфраструктуры (биржи, банки, кредитные агентства, страховые компании)», — отметил он.

Предложения, подготовленные Россией, по его мнению, отличаются от действующих «в лучшую сторону» быстротой, дешевизной, конфиденциальностью и отсутствием политических нот. Глава Минфина считает, что внедрение альтернативной системы нужно начать хотя бы с двухсторонних отношений, а после к ней начнут присоединяться другие страны и финансовые институты, заинтересованные в альтернативе.

По словам замминистра финансов Ивана Чебескова, инициатива не имеет каких-то четких сроков: поскольку БРИКС «всегда работает по механизмам консенсуса», Россия пытается организовать работу всех стран-участниц над альтернативной финансовой системой. «Многие эксперты сейчас говорят, что нужно начинать не со всего БРИКС, а с тех стран, которые заинтересованы. Я думаю, что по такому пути мы и будем двигаться. Каких-то конкретных сроков нет, но интерес некоторых стран очень сильный, а других стран — меньше», — сказал он.