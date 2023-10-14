Кандидатов в федеральный кадровый резерв обяжут отчитываться о доходах

Формирование федерального кадрового резерва ведется с 2008 года. Сейчас в перечне почти 1 тыс. человек

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Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать претендентов на включение в федеральный кадровый резерв предоставлять сведения о доходах и имуществе. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагаются изменения в законы «О государственной гражданской службе» и «О противодействии коррупции». Среди поправок упоминается «установление для гражданских служащих и граждан, претендующих на включение в федеральный кадровый резерв, обязанности по представлению сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи при рассмотрении вопроса об их включении в федеральный кадровый резерв», следует из пояснительной записки.

Кроме того, законопроектом предусмотрено «введение и регулирование отдельных вопросов проверки достоверности и полноты указанных сведений».

Федеральный кадровый резерв — база «высокопрофессиональных и перспективных» сотрудников федеральных и региональных органов власти, а также государственных корпораций и организаций. Его начали формировать после соответствующего поручения президента в 2008 году.

Включенные в резерв разделены на три уровня: руководящий состав органов власти или государственных организаций (высший уровень), руководители среднего звена (базовый), а также госслужащие и сотрудники госорганизаций в возрасте до 35 лет (перспективный).

Сейчас в перечне федерального резерва почти 1 тыс. человек, список опубликован на портале госслужбы. Отдельно существует кадровые резервы органов федеральной власти (общая численность — 52,3 тыс. человек), а также регионов (9,5 тыс. человек).

Целью подготовки федерального кадрового резерва является «повышение профессиональной и управленческой компетентности лиц», включенных в него. Координирует программу аппарат правительства,