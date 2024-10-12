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Война санкций ,  
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Bild узнал об общих мероприятиях военных России и ФРГ вопреки санкциям

Bild: военные из России и ФРГ вместе участвовали в спортивных соревнованиях
Сюжет
Война санкций
Российские и немецкие военные вместе принимали участие в соревнованиях и мероприятиях Международного совета военного спорта. В 2023-м эта организация проводила свою генассамблею в Москве. Совет отказался соблюдать санкции МОК
Фото: Artur Cupak / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Artur Cupak / imagebroker.com / Global Look Press

Международный совет военного спорта (CISM) не исключил Россию и регулярно проводит мероприятия, в которых российские военные, в том числе в форме, могут принять участие, на это обратило немецкое издание Bild.

Газета также отмечает, что в некоторых соревнованиях наряду с российскими солдатами участвовали и немецкие. Например, в феврале на состязании по стрельбе из лука в Бангладеш восемь россиян на снимках с церемонии награждения позировали непосредственно рядом с семью немцами, в том числе главой делегации ФРГ.

В Минобороны Германии Bild заявили, что ситуацию после появление этих снимков обсудили «с ответственными лицами». «Было ясно дано понять, что такие фотографии неприемлемы», — отметили в военном ведомстве.

Однако, указывает газета, после февраля появлялись и другие фотографии с мероприятий CISM, где можно увидеть немецких и российских солдат одновременно. Это 79-й Генеральная ассамблея совета в мае в Танзании и чемпионат CISM по баскетболу в июне в Сербии. На некоторых из них немецкие офицеры беседуют с российскими, в рамках мероприятий проходили совместные «технические совещания» и «официальные обеды», но в самих соревнованиях команды России и ФРГ не были противниками.

РБК направил запрос в офис CISM.

В состав совета Россия вошла в 1991 году. В ЦСКА отмечали, что это единственная спортивная организация, которая отказалась поддержать рекомендованные Международным олимпийским комитетом санкции в отношении России.

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Фото:Matt Stroshane / Getty Images

В прошлом году 78-й Генеральная ассамблея CISM проходила в Москве. ЦСКА сообщал, что в мероприятии принимали участие очно 170 представителей из более чем 50 стран мира, представители еще 25 государств присоединились к нему по видеоконференцсвязи из Брюсселя.

В церемонии открытия принимали участие замминистра обороны Николай Панков и помощник президента Игорь Левитин. Руководство CISM было представлено в лице военных из Бразилии, Нигерии и Китая. Но видеосвязи выступали исполняющий обязанности президента совета — полковник Дирк Шведе из Германии и генеральный секретарь — капитан ВМС Роберто Реккия из Италии.

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям генассамблеи. «Высоко ценим принципиальную и твердую позицию Совета, который неизменно сохраняет приверженность своему девизу «Дружба через спорт», — говорилось в нем.

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