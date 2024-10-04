На Украине вдвое сократили срок явки по повестке в военкомат

Срок явки по повестке сократили с 14 дней до 7 для жителей крупных городов и до 10 — для остальных населенных пунктов. На Украине увеличили темпы мобилизации, но офицеры жалуются на низкий моральных дух новобранцев

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Правительство Украины сократило срок явки по повестке в период мобилизации в территориальные центры комплектования (ТЦК, выполняет функции военкомата), следует из постановления, принятого 1 октября.

Изменения внесены в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации в особый период. Прежде военнообязанные и резервисты были обязаны явиться в течение 14 дней из любого населенного пункта. Теперь же жители административных центров должны прибыть в течение семи суток, из других населенных пунктов — за десять суток.

На Украине в последние месяцы ускорили темпы мобилизации, в том числе после принятия нескольких законопроектов. Весной минимальный возраст для мобилизации был снижен с 27 до 25 лет, а мужчин, прежде считавшихся «ограниченно годными» к службе, обязали повторно явиться на медицинскую комиссию. Кроме того, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали явиться в военкоматы для сверки личных данных.

Financial Times выяснила, что украинские командиры обеспокоены проблемами новобранцев, которые недостаточно обучены, а вскоре после прибытия на фронт они выбывают из строя из-за ранений или гибнут. Офицеры признали, что некоторые мобилизованные покидают позиции «при первом же разрыве снаряда», что позволяет российским подразделениям продвигаться дальше.

«Некоторые парни замирают, [потому что] они слишком боятся стрелять во врага, и затем они сами покидают [поле боя] в мешках для трупов или тяжелоранеными», — рассказал изданию один из командиров, чье подразделение обороняет позиции близ Курахово.

Проблему признавало и командование ВСУ. Главком Александр Сырский объяснил необходимость скорее отправлять бойцов в бой динамикой на передовой.