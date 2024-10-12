Истребители Су-35С патрулируют курское приграничье. Видео
Истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны.
«В ходе выполнения боевых задач экипажи Су-35с отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», — говорится в сообщении.
Су-35 — многофункциональный российский истребитель поколения 4++. Самолет серийно производится с 2011 года на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина, на вооружение он был принят в 2017 году. Истребитель способен развивать скорость до 2500 км/ч, имеет на вооружении авиационную пушку ГШ-30-1 и 12 узлов подвески дополнительного вооружения. Су-35С — название истребителей серийного производства.
Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей операции ВСУ «создание буферной зоны», а в начале сентября заявил, что украинские войска намерены удерживать захваченные территории в течение «неопределенного срока».
Президент России Владимир Путин расценил действия Киева как «масштабную провокацию» и пообещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».
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