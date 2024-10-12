MWM узнал об уничтожении «очень ценного груза» при ударе по порту Одессы
На прошлой неделе российское Минобороны отчиталось об ударе «Искандером» по прибывшему из Европы в одесский порт контейнеровозу с боеприпасами для ВСУ, в результате чего судно было уничтожено. Military Watch Magazine (MWM), называющий себя независимым экспертным журналом, опубликовал подробности инцидента.
Так, по данным MWM, пораженным судном оказался контейнеровоз под флагом Панамы Shui Spirit, перевозивший вооружение из румынского порта Констанца. Маршрут Констанца — Одесса журнал называет одним из основных транзитных путей для поставки западного оружия Украине.
Нанесенный по судну ракетный удар, как пишет MWM, вызвал вторичную детонацию на местах разгрузки, в результате чего затонули два катера украинской пограничной службы и погибли как минимум семь военнослужащих. В результате атаки был уничтожен «очень ценный груз», пишет журнал, не уточняя подробности.
О том, что удар был нанесен в момент разгрузки находившихся на судне боеприпасов, ранее сообщало и Минобороны России. Также министерство опубликовало кадры момента удара, на котором виден момент «прилета» и сильный взрыв.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова
«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве
Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»
Илон Маск представил беспилотное «роботакси»
Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года
Закрылся единственный европейский филиал МГУ
Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов