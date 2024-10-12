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Военная операция на Украине ,  
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MWM узнал об уничтожении «очень ценного груза» при ударе по порту Одессы

MWM: при ударе ВС России по судну в порту в Одессе уничтожен очень ценный груз
Сюжет
Военная операция на Украине
Перевозивший западные боеприпасы контейнеровоз, уничтоженный российским ударом в порту Одессы 6 октября, перевозил «очень ценный груз», выяснил MWM. По данным журнала, вместе с судном были уничтожены два украинских военных катера
Фото: Nina Liashonok / Reuters
Фото: Nina Liashonok / Reuters

На прошлой неделе российское Минобороны отчиталось об ударе «Искандером» по прибывшему из Европы в одесский порт контейнеровозу с боеприпасами для ВСУ, в результате чего судно было уничтожено. Military Watch Magazine (MWM), называющий себя независимым экспертным журналом, опубликовал подробности инцидента.

Так, по данным MWM, пораженным судном оказался контейнеровоз под флагом Панамы Shui Spirit, перевозивший вооружение из румынского порта Констанца. Маршрут Констанца — Одесса журнал называет одним из основных транзитных путей для поставки западного оружия Украине.

Нанесенный по судну ракетный удар, как пишет MWM, вызвал вторичную детонацию на местах разгрузки, в результате чего затонули два катера украинской пограничной службы и погибли как минимум семь военнослужащих. В результате атаки был уничтожен «очень ценный груз», пишет журнал, не уточняя подробности.

Минобороны показало кадры уничтожения судна с оружием около Одессы
Политика

О том, что удар был нанесен в момент разгрузки находившихся на судне боеприпасов, ранее сообщало и Минобороны России. Также министерство опубликовало кадры момента удара, на котором виден момент «прилета» и сильный взрыв.

MWM узнал об уничтожении «очень ценного груза» при ударе по порту Одессы
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Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Одесса боеприпасы Минобороны «Искандер-М» Военная операция на Украине
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