Российская армия «Искандером» уничтожила судно с оружием для Украины
В порту «Южный» в Одесской области ударом ракетного комплекса «Искандер» уничтожен прибывший из Европы контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ, сообщает Министерство обороны.
«Ракетный удар был нанесен в момент разгрузки боеприпасов. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов. Морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт Одесской области из Европы», — сообщили в ведомстве.
«Искандер» — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), предназначенных для нанесения ударов по целям на расстоянии до 500 км.
Ранее в ежедневной сводке Минобороны сообщило об ударе по базе с горючим в Одессе.
Одесские власти сообщали о взрывах в городе ночью и публиковали кадры пожара. Мэр города Геннадий Труханов сообщил об одном пострадавшем.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Россия осуждает поставки Западом оружия на Украину и заявляет, что это только затянет конфликт. Конвои с иностранным оружием глава МИД Сергей Лавров называл законной целью для российских военных.
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