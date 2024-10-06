Российская армия «Искандером» уничтожила в Одессе судно с оружием для Украины

Российская армия «Искандером» уничтожила судно с оружием для Украины

Военные поразили из комплекса «Искандер» контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ в одесском порту «Южный». Удар был нанесен в момент разгрузки снарядов, на месте начались взрывы

Фото: Минобороны России

В порту «Южный» в Одесской области ударом ракетного комплекса «Искандер» уничтожен прибывший из Европы контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ, сообщает Министерство обороны.

«Ракетный удар был нанесен в момент разгрузки боеприпасов. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов. Морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт Одесской области из Европы», — сообщили в ведомстве.

«Искандер» — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), предназначенных для нанесения ударов по целям на расстоянии до 500 км.

Ранее в ежедневной сводке Минобороны сообщило об ударе по базе с горючим в Одессе.

Одесские власти сообщали о взрывах в городе ночью и публиковали кадры пожара. Мэр города Геннадий Труханов сообщил об одном пострадавшем.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Россия осуждает поставки Западом оружия на Украину и заявляет, что это только затянет конфликт. Конвои с иностранным оружием глава МИД Сергей Лавров называл законной целью для российских военных.