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Военная операция на Украине ,  
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В Минобороны заявили об ударе по объектам энергоинфраструктуры Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
В ведомстве сообщили о поражении техники и бойцов ВСУ в 146 районах. Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили 11 реактивных снарядов HIMARS и 125 украинских беспилотников
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные нанесли удары по энергетическим объектам, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины, заявили в пресс-службе Минобороны.

Удар по военной инфраструктуре нанесли с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии, уточнили в ведомстве. Кроме того, удары были нанесены по «скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», подчеркнули в Минобороны.

По словам военных, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов HIMARS и 125 беспилотников ВСУ.

По информации Минобороны, с начала военной операции были уничтожены 646 украинских самолетов, 283 вертолета, 33,5 тыс. дронов, почти 600 ракетных комплексов, 18,6 тыс. танков.

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Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

9 октября Минобороны сообщило о поражении обеспечивающих ВСУ топливом объектов. Удары нанесли по технике и военным в 141 районе, отметили в ведомстве. За сутки средства ПВО сбили переделанную для стрельбы по наземным целям зенитную управляемую ракету ЗРК С-200 и 68 беспилотников самолетного типа.

В начале месяца российские войска нанесли удар по базе горючего в районе Одессы, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также скоплениям служащих и техники ВСУ, пунктам управления беспилотниками в 137 районах.

Одесский губернатор Олег Кипер сообщал, что регион подвергся атаке ракет и беспилотников, в результате чего загорелось торговое оборудование в складском здании, грузовик и мусор, а также получили повреждения газовый трубопровод и сухогрузное судно.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Дарья Беспалько
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