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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по базе горючего в Одессе

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Военная операция на Украине
Минобороны отчиталось об ударах почти по 140 районам на Украине, в том числе месту хранения топлива в Одессе. Местные власти рассказали о возгорании складских помещений и сухогруза
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

Нанесен удар по базе горючего в районе Одессы, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также скоплениям служащих и техники ВСУ, пунктам управления беспилотниками в 137 районах, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

Как уточняет ведомство, удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

Одесский губернатор Олег Кипер утром сообщил об атаке ракетами и беспилотниками, в результате чего загорелось торговое оборудование в складском здании, грузовик и мусор, а также получили повреждения газовый трубопровод и сухогрузное судно.

Воздушную тревогу накануне вечером объявляли, помимо Одесской, в Житомирской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также в Киеве.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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