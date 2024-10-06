Минобороны сообщило об ударе по базе горючего в Одессе
Нанесен удар по базе горючего в районе Одессы, инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также скоплениям служащих и техники ВСУ, пунктам управления беспилотниками в 137 районах, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.
Как уточняет ведомство, удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
Одесский губернатор Олег Кипер утром сообщил об атаке ракетами и беспилотниками, в результате чего загорелось торговое оборудование в складском здании, грузовик и мусор, а также получили повреждения газовый трубопровод и сухогрузное судно.
Воздушную тревогу накануне вечером объявляли, помимо Одесской, в Житомирской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также в Киеве.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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