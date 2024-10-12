Закрылся единственный европейский филиал МГУ

Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил о поступлении письма от руководства филиала о завершении работы учебного учреждения. В мае в российском Минобрнауки предлагали ликвидировать словенское отделение МГУ

В словенском городе Копер закрылся единственный европейский филиал Московского государственного университета, сообщил «РИА Новости» ректор МГУ Виктор Садовничий.

По его словам, университет получил письмо от руководства филиала в Словении о прекращении работы филиала.

«Не мы закрывали. Министерство (Минобрнауки — РБК) к этому не имеет никакого отношения, МГУ тоже. Мы сообщили, что письмо получили», — цитирует агентство Садовничего.

ВУЗ никогда не отказывался от сотрудничества и не выдвигал инициативы, которые ухудшали бы отношения с партнерами, заверил ректор. По мнению Садовничего, университету следует использовать любую возможность для сотрудничества.

В качестве примера руководитель МГУ привел ситуацию с вручением званий почетного профессора университета на Дне первокурсника в сентября 2024 года. Одну из наград получил иностранный гражданин, отметил Садовничий.

«Так вот, иностранный гражданин — гражданин Германии, наш выпускник, выдающийся человек, он приехал, мы вручили ему, это знак сотрудничества», — рассказал ректор МГУ.

Филиал МГУ в Словении открыли осенью 2017 года. Договор о работе отделения университета подписали Виктор Садовничий и ректор университета Приморска профессор Драган Марушич, на базе которого открылся филиал. Это было первое зарубежное представительство МГУ в Европе.

На базе словенского отделения готовили специалистов для европейских компаний, которые ведут деятельность на российском рынке. На создание и начальную работу филиала правительство Словении выделило €500 тыс. Инициатором проекта была словенская сторона.

В мае 2024 году Минобрнауки предложило ликвидировать филиал МГУ в Копере. Соответствующие изменения внесли в устав университета. Сроки закрытия отделения указаны не были.

По уставу МГУ у учебного учреждения есть 11 филиалов. Из них шесть находятся за рубежом — в Казахстане, Азербайджане, Таджикистане, Армении, Словении и Узбекистане.