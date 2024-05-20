Минобрнауки предложило ликвидировать единственный филиал МГУ в Европе
Минобрнауки предложило ликвидировать филиал МГУ в городе Копер в Словении. Соответствующий проект постановления правительства внесло ведомство. Филиал в Копере — единственный филиал вуза в Европе.
Изменения предлагается внести в устав МГУ, который был утвержден постановлением российского правительства от 28 марта 2008 года.
«Абзац девятый пункта 14 признать утратившим силу», — говорится в тексте документа.
Согласно уставу, у МГУ есть 11 филиалов. Из них шесть находятся за рубежом — в Казахстане, Азербайджане, Таджикистане, Армении, Словении и Узбекистане.
Филиал МГУ в словенском Копере был открыт в ноябре 2017 года. Тогда ректор МГУ Виктор Садовничий и ректор университета Приморска профессор Драган Марушич подписали соответствующий договор.
На базе филиала в Словении планировали запустить учебные программы Московской школы экономики МГУ, которая ранее участвовала в реализации совместной российско-словенской магистерской программы «Экономика и финансы», а также факультета политологии, биологического факультета и других.
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