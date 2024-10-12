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Политика ,  
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«Мы напивались водкой и орали «Эй, ухнем». Что Джонсон рассказал о России

Борис Джонсон рассказал в мемуарах о своей любви к России
Впервые Борис Джонсон, как он рассказывает в мемуарах, побывал в России в 16 лет. В них он также задается вопросом, когда в отношениях Лондона и Москвы все пошло не так
Борис Джонсон стоит перед собором Василия Блаженного во время посещения Красной площади, Москва, 2017 год
Борис Джонсон стоит перед собором Василия Блаженного во время посещения Красной площади, Москва, 2017 год (Фото: Stefan Rousseau / Getty Images)

Борис Джонсон, который был премьер-министром в 2019–2022 годах, в мемуарах, которые называются Unleashed (в пер. с англ. — «высвобожденный», «сорвавшийся с поводка»), рассказал о своем отношении к России. Этому он посвятил несколько абзацев в главе, посвященной попытке отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году.

«Как и многие министры иностранных дел до меня, я хотел, чтобы наши отношения [с Россией] были другими. Я задавался вопросом, где все пошло не так и как мы растратили надежды, которые появились в конце холодной войны. Кто, как говорится, потерял Россию и как?» — пишет экс-премьер.

По словам Джонсона, у его любви к России давняя история. «Это было упоение, которое началось с претенциозного чтения Достоевского в детстве и проросло благодаря превосходному «Курсу русского языка» Дж. Л. И. Феннела (британский историк-славист, профессор Оксфордского университета, специалист по истории Руси и русской литературе. — РБК) от издательства Penguin, который я прошел, чтобы сдать экзамен на уровень O (O level — госэкзамен в британских школах для детей 15–16 лет по определенным предметам. — РБК)», — пишет Джонсон. В 16 лет была школьная поездка в Москву, Ленинград и страны Балтии, «где мы сидели, напиваясь водкой, и горланили «Эй, ухнем» и «Калинку» до тех пор, пока соседи не начинали барабанить в стены гостиницы».

«Как и все лучшие воспоминания, те ранние русские виды и звуки — и вкусы, как то странное, но вкусное коммунистическое мороженое, — тесно увязаны с моими безуспешными попытками завоевать сердце девушки из Суиндона, которая была в той поездке, — вспоминает Джонсон. — Я любил Россию в том смысле, что я любил русский язык, культуру, литературу, живопись, пейзажи; и десять лет спустя, когда рухнула Берлинская стена и схлопнулся коммунизм, я предположил, что Россия — эта великая и явно европейская цивилизация — быстро присоединится к сообществу демократий и что 70 лет ленинско-сталинской отчужденности закончились. Полагаю, многие из нас так думали или на то же надеялись».

Борис Джонсон родился в 1964 году в Нью-Йорке, США. Окончил Оксфордский университет. До политической карьеры был журналистом, писал для The Times, The Daily Telegraph, был главным редактором политического еженедельника The Spectator. В 2001 году был избран в палату общин (нижняя палата парламента), в 2008-м — на пост мэра Лондона, занимал эту должность вплоть до 2016 года. С 2016 по 2018 год был министром иностранных дел Великобритании, на этом посту вел в том числе и переговоры о выходе Британии из Евросоюза. Известен своими жесткими высказываниями в адрес России. В 2019 году стал лидером Консервативной партии, затем премьер-министром. Летом 2022 года объявил об отставке. Официальных должностей с тех пор не занимал.

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Борис Джонсон

политик, бывший премьер Великобритании
19 июня 1964 года
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