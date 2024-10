«Мы напивались водкой и орали «Эй, ухнем». Что Джонсон рассказал о России

Впервые Борис Джонсон, как он рассказывает в мемуарах, побывал в России в 16 лет. В них он также задается вопросом, когда в отношениях Лондона и Москвы все пошло не так

Борис Джонсон, который был премьер-министром в 2019–2022 годах, в мемуарах, которые называются Unleashed (в пер. с англ. — «высвобожденный», «сорвавшийся с поводка»), рассказал о своем отношении к России. Этому он посвятил несколько абзацев в главе, посвященной попытке отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году.

«Как и многие министры иностранных дел до меня, я хотел, чтобы наши отношения [с Россией] были другими. Я задавался вопросом, где все пошло не так и как мы растратили надежды, которые появились в конце холодной войны. Кто, как говорится, потерял Россию и как?» — пишет экс-премьер.

По словам Джонсона, у его любви к России давняя история. «Это было упоение, которое началось с претенциозного чтения Достоевского в детстве и проросло благодаря превосходному «Курсу русского языка» Дж. Л. И. Феннела (британский историк-славист, профессор Оксфордского университета, специалист по истории Руси и русской литературе. — РБК) от издательства Penguin, который я прошел, чтобы сдать экзамен на уровень O (O level — госэкзамен в британских школах для детей 15–16 лет по определенным предметам. — РБК)», — пишет Джонсон. В 16 лет была школьная поездка в Москву, Ленинград и страны Балтии, «где мы сидели, напиваясь водкой, и горланили «Эй, ухнем» и «Калинку» до тех пор, пока соседи не начинали барабанить в стены гостиницы».

«Как и все лучшие воспоминания, те ранние русские виды и звуки — и вкусы, как то странное, но вкусное коммунистическое мороженое, — тесно увязаны с моими безуспешными попытками завоевать сердце девушки из Суиндона, которая была в той поездке, — вспоминает Джонсон. — Я любил Россию в том смысле, что я любил русский язык, культуру, литературу, живопись, пейзажи; и десять лет спустя, когда рухнула Берлинская стена и схлопнулся коммунизм, я предположил, что Россия — эта великая и явно европейская цивилизация — быстро присоединится к сообществу демократий и что 70 лет ленинско-сталинской отчужденности закончились. Полагаю, многие из нас так думали или на то же надеялись».

Борис Джонсон родился в 1964 году в Нью-Йорке, США. Окончил Оксфордский университет. До политической карьеры был журналистом, писал для The Times, The Daily Telegraph, был главным редактором политического еженедельника The Spectator. В 2001 году был избран в палату общин (нижняя палата парламента), в 2008-м — на пост мэра Лондона, занимал эту должность вплоть до 2016 года. С 2016 по 2018 год был министром иностранных дел Великобритании, на этом посту вел в том числе и переговоры о выходе Британии из Евросоюза. Известен своими жесткими высказываниями в адрес России. В 2019 году стал лидером Консервативной партии, затем премьер-министром. Летом 2022 года объявил об отставке. Официальных должностей с тех пор не занимал.