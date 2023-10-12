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Палестино-израильский конфликт ,  
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Армия обороны Израиля сообщила об ударах по элитным силам ХАМАС

Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по элитным силам ХАМАС «Нухба»
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Военные в течение ночи нанесли серию ударов по подразделению «Нухба» и по оперативным командным центрам, сообщила армия

Армия обороны Израиля сообщила об ударах по элитным силам ХАМАС
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в течение ночи нанесла серию ударов по элитному подразделению ХАМАС «Нухба», поразив оперативные командные центры. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

«Элитное подразделение «Нухба» состоит из террористов, отобранных высокопоставленными представителями ХАМАС и предназначенных для проведения террористических атак, таких как засады, налеты, нападения, проникновения через террористические туннели, а также для ведения противотанкового, ракетного и снайперского огня», — говорится в сообщении армии.

Кроме того, авиация в ходе удара уничтожила высокопоставленного боевика ХАМАС в бригаде «Рафах» Мухаммада Абу Шамлу, дом которого использовался для хранения оружия.

Израильская армия продолжает наносить удары по ХАМАС, после того как 7 октября группировка подвергла страну ракетным атакам со стороны сектора Газа, ее отряды вторглись в приграничные районы на юге страны и захватили заложников. На следующий день Израиль официально перешел в состояние войны. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что военные «превратят в руины» все места, где находится ХАМАС.

10 октября глава Минобороны Йоав Галант объявил о начале полномасштабного наступления, после которого «Газа никогда не будет прежней». Позднее премьер отметил, что Израиль сражается «всеми силами, на всех фронтах». «Каждый член ХАМАС — мертвец», — подчеркнул Нетаньяху.

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Елена Чернышова
Израиль ХАМАС
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