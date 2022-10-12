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Власти трех регионов Украины сообщили о работе ПВО

В Житомирской, Черкасской и Ровненской областях сработала ПВО
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Житомирской, Черкасской и Ровненской областях сработали системы противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Telegram руководители военных администраций двух регионов Виталий Бунечко, Игорь Трабурец и Виталий Коваль.

С 10 октября Россия наносит удары по инфраструктуре Украины. В тот день, по сообщению Минобороны России, были нанесены массированные удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Во многих регионах, в том числе в Киеве, были перебои с электричеством и связью.

На следующий день в Москве сообщили, что российские вооруженные силы продолжили «нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины».

12 октября сирены воздушной тревоги звучали также в Киеве и Ровненской области.

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