В Киеве второй раз за день объявили воздушную тревогу

Тревогу также объявили на севере Ровненской области

Киев (Фото: Ed Ram / Getty Images)

В Киеве второй раз за день объявили воздушную тревогу, власти просят население города проследовать в укрытия, сообщила городская администрация.



«В Киеве объявлена воздушная угроза! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — сказано в сообщении.

Воздушная тревога была также объявлена в Ровненской области, сообщил глава областной администрации Виталий Коваль.

Утром 10 октября власти Украины сообщили о взрывах в городах, по всей стране была объявлена воздушная тревога. Днем российское Минобороны России отчиталось о массированном ударе по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Президент России Владимир Путин, говоря о нанесении ракетных ударов, подчеркивал, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими. Так, помимо диверсии на Крымском мосту Путин обвинил украинские спецслужбы в подготовке терактов на Курской АЭС и «Турецком потоке».

11 октября основными целями атак стали объекты энергетической инфраструктуры, порядка 30% от их общего числа пострадали, сообщал министр энергетики страны Герман Галущенко. Украинская Госслужба по ЧС сообщила, что в 12 регионах оказались повреждены важные инфраструктурные объекты, была частично нарушена подача электроэнергии.