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Минимальную температуру в квартирах украинцев снизили до 16 градусов

Львов
Львов (Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters)

Правительство Украины снизило значение минимально допустимой температуры этой зимой в жилищах до 16 градусов Цельсия, а среднее значение установило на уровне 18 градусов. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, текст его речи опубликован на сайте правительства.

«После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь. Да, это будет означать уменьшение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимой будет 16 градусов, а среднее — 18 градусов», — сказал премьер.

Он предупредил, что граждане должны быть готовы также к перебоям с поставкой электроэнергии. «Там, где это необходимо, во избежание перегрузки энергетических сетей выключают свет по графику. Просим всех с пониманием относиться к этой ситуации», — сказал он.

Шмыгаль предупредил, что зима будет тяжелой, и призвал украинцев подготовиться к ней. «Желательно, чтобы у каждой семьи был запас необходимых базовых вещей: теплая одежда, свечи, фонарики, батарейки», — предупредил Шмыгаль.

Премьер сообщил, что уже подготовлены специальные пункты обогрева для населения, разработаны планы эвакуации на случай невозможности быстрого восстановления критической инфраструктуры.

Он также в очередной раз обратился к украинцам с просьбой экономить электроэнергию. «Речь не о том, чтобы сидеть в темноте. Необходимо лишь уменьшить использование наиболее энергоемких приборов. Минимизируйте использование электроплит, электрочайников, электроинструмента, обогревателей и кондиционеров, духовок и утюгов, микроволновых печей, кофеварок, стиральных и посудомоечных машин», — призвал глава правительства.

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10 и 11 октября Вооруженные силы России нанесли массированные ракетные удары по территории Украины.

Минобороны России отчиталось о поражении всех намеченных целей. «Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорилось в сообщении ведомства от 10 октября.

Теги
правительство Украины экономия ракетный удар
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