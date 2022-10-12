ФОМ оценил, сколько россиян поддерживают присоединение новых территорий
Вхождение в состав России Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей поддерживают 78% россиян, против высказались 7% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Поквартирный опрос проводился с 30 сентября по 2 октября. В нем приняли участие 1,5 тыс. человек из 53 субъектов России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Кроме этого, 38% респондентов заявили, что референдумы в ДНР и ЛНР были проведены своевременно, а 44% считают, что это необходимо было сделать раньше. Еще 6% сообщили, что проводить референдумы вообще не следовало, 2% сочли, что их нужно было провести позже.
При этом референдумы в Херсонской и Запорожской областях 42% сочли своевременными, 31% заявил, что их надо было провести раньше. Против референдумов высказались 7%, за вариант «провести позже» высказались 4%.
В то же время больше половины респондентов считают, что результаты референдумов отражают мнение большинства жителей ЛНР (78% респондентов), ДНР (78%), Херсонской (69%), Запорожской областей (68%). Результаты референдумов не отражают мнения большинства жителей ЛНР и ДНР, считают по 7% опрошенных. По Херсонской и Запорожской областям этот показатель составил по 8%. Остальные затруднились с ответом.
Референдумы в республиках Донбасса и двух областях проходили с 23 по 27 сентября. В ЛНР за присоединение к России высказались 98,42% голосовавших, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.
30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о присоединении. 2 октября их, согласно процедуре, одобрил Конституционный суд. 3 и 4 октября договоры, а также федеральные конституционные законы о присоединении поддержали Государственная дума и Совет Федерации. 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о ратификации этих договоров.
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ подписал указ о непризнании актов, согласно которым Россия признала независимость Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также отказался от переговоров с Россией, «пока Путин — президент». Евросоюз ввел против России очередной пакет санкций.