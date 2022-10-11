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Чиновников и артистов наградят за подготовку референдумов в ЛНР и ДНР

Деятели культуры, чиновники и единороссы будут награждены за организацию и проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующий указ президента уже готовится в Кремле, выяснил РБК
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Кого наградят

В Кремле готовится указ президента, в соответствии с которым будет награжден и поощрен ряд лиц, задействованных в подготовке и проведении референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом рассказали четыре знакомых с обсуждением вопроса источника РБК.

Число награжденных будет существенным. «Наградят всех, кто приближал референдумы», — поясняет один из собеседников РБК. В числе тех, кто получит награды или поощрения, будут сотрудники администрации президента, депутаты Госдумы от «Единой России», которые участвовали в референдумах в качестве наблюдателей, политтехнологи, представители ОНФ, блогеры, актеры и артисты, посещавшие или выступавшие с концертами на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

На День России в ДНР и ЛНР выступали Григорий Лепс, Ольга Кормухина, Дмитрий Дюжев, Александр Маршал, Владимир Машков, Дмитрий Певцов, певица Зара. В Херсонской и Запорожской областях были Денис Майданов, группа «Земляне», певец Юркисс, Елена Север.

Списки тех, кого будут награждать и поощрять, уже готовятся, говорят источники РБК. Например, заместителям главы фракции «Единая Россия» в Госдуме поручено составить списки депутатов, которые были наблюдателями на референдумах, указав, какие госнаграды или благодарности и грамоты президента у них уже есть, рассказали два собеседника РБК.

Помимо этого, награды и поощрения ожидают тех, кто занимался волонтерской деятельностью и поставлял гуманитарную помощь в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, рассказывают два знакомых с обсуждением вопроса собеседника РБК. На государственном уровне за набор волонтерского корпуса отвечали Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров (указ, обязывающий эти организации определить порядок отбора добровольцев в ЛНР и ДНР, Владимир Путин подписал еще в начале мая). Отбор волонтеров предполагалось вести через НКО, участвующие в проекте «Мы вместе», говорил «Ведомостям» глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев. По своей линии волонтерскую и гуманитарную помощь оказывали представители ОНФ и «Единой России».

Скорее всего, награждения состоятся ближе к концу года, уточнил один из собеседников РБК.

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РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Традиция награждений и поощрений

Вручение госнаград, благодарностей и почетных грамот президента — традиционная практика по итогам выборов или других кампаний. К примеру, в 2020 году готовился аналогичный указ о награждениях всех причастных к подготовке голосования по поправкам к Конституции, сообщал РБК.

Структуры и организации, представителей которых планируется наградить или поощрить, направляют свои списки в администрацию президента, а списки предполагаемых получателей наград среди кремлевских чиновников готовятся на уровне каждого управления — так описывали практику источники РБК. Все списки направляются в кремлевское управление госслужбы и кадров, которое по факту может понизить уровень предлагаемой награды или поощрения: «По итогам может быть так: номинировали на почетную грамоту, но вручили благодарность или благодарственное письмо», — говорил один из собеседников РБК.

При составлении списков обязательно учитывается, есть ли уже у претендента госнаграды, грамоты и благодарности президента, а также кого и когда награждали. Президентский указ «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» гласит, что повторное награждение одной и той же госнаградой не производится, за исключением вручения одноименной награды более высокой степени, а также ряда орденов и медалей. Очередное награждение производится не ранее чем через пять лет после предыдущего, за исключением тех случаев, когда награда вручается за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу. Исключения также могут делаться по усмотрению главы государства.

К госнаградам относятся ордена, знаки отличия, медали и почетные звания Российской Федерации. Почетная грамота и благодарность президента являются формой поощрения. Нередко указы о награждениях носят закрытый характер.

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Наталья Галимова Наталья Галимова
Владимир Путин Дмитрий Песков Дмитрий Певцов Владимир Машков ЛНР ДНР Херсонская область Запорожская область
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