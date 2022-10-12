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Минобороны заявило об ударах по пунктам управления ВСУ

Минобороны России заявило об ударах по пунктам управления ВСУ в двух областях и в ДНР

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Российские военные нанесли удары по пунктам управления ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ДНР, сообщило Министерство обороны России.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления ВСУ в районах населенных пунктов Великая Костромка Днепропетровской области, Константиновка Донецкой народной республики и Лежино Запорожской области», — заявили в пресс-службе военного ведомства.

Как уточнили в Минобороны, российские войска также поразили 41 артиллерийское подразделение на огневых позициях, живую силу и военную технику в 156 районах.

Российское военное ведомство сообщило о попытке ВСУ прорваться к востоку от Купянска. По данным Минобороны, три украинские ротные тактические группы и иностранные наемники с трех направлений вклинились в оборону и вышли к западной окраине населенного пункта. «Активными действиями наших войск и сосредоточенным огнем российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции. Положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено», — подчеркнули в министерстве.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. В сентябре в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых, по данным местных властей, большинство пришедших на участки проголосовали за вхождение в Россию. Территории были включены в состав России после ратификации соответствующих договоров и внесения изменений в Конституцию. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ подписал указ об отказе Киева вести переговоры с Москвой.

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Теги
Минобороны ВСУ ракетные удары Военная операция на Украине
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