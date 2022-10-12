Минобороны: силы ВСУ попробовали вклиниться в оборону России к востоку от Купянска

Минобороны сообщило о попытке ВСУ прорваться к востоку от Купянска

Украинским подразделениям удалось выйти к населенному пункту Кисловка, но в итоге их удалось отбросить на исходные позиции

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Министерство обороны России сообщило об отражении новых попыток украинской армии продвинуться вперед на различных направлениях. Как отметили в военном ведомстве, за последние сутки основные усилия ВСУ сосредоточили в районе населенного пункта Кисловка (к востоку от Купянска).

В военном ведомстве рассказали, что три украинские ротные тактические группы и иностранные наемники с трех направлений вклинились в оборону и вышли к западной окраине населенного пункта. «Активными действиями наших войск и сосредоточенным огнем российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции. Положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено», — заявили в Минобороны.

На этом направлении атаки украинских войск были также отражены в районах населенных пунктов Табаевка и Орлянка (Харьковская область) и Куземовка (ЛНР, к северо-западу от Сватово). Общие потери ВСУ и наемников за сутки составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортера «Кирпи».

На Краснолиманском направлении украинские подразделения вновь безуспешно пытались форсировать реку Жеребец, потеряв три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60 военнослужащих.

Атаки были отражены также на Запорожском направлении в районе населенного пункта Новодаровка, а также на Криворожском направлении.

Помимо этого российские войска нанесли огневое поражение подразделениями ВСУ, которые выдвинулись для атаки в направлении населенных пунктов Костромка и Ищенка на Андреевском направлении (Херсонская область). Уничтожены два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих. В этом же районе были уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец.