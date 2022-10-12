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Спецслужбы Армении проверят материалы ФСБ о взрыве на Крымском мосту

Генеральная прокуратура Армении поручила проверить данные ФСБ о взрыве на Крымском мосту
Фото: myfeo_ru / VK / Global Look Press
Фото: myfeo_ru / VK / Global Look Press

Генеральная прокуратура Армении поручила Cовету национальной безопасности (СНБ) страны проверить материалы ФСБ. Ранее российское ведомство сообщило о причастности граждан Армении к теракту на Крымском мосту. Об этом говорится на сайте армянской прокуратуры.

«Генпрокуратура изучила информацию, распространенную сегодня ФСБ, и публикации, имеющиеся в различных средствах массовой информации. Учитывая, что в публикации содержались сведения, свидетельствующие о возможном преступлении, генпрокуратура направила их в Следственный департамент СНБ Армении с поручением решить вопрос об инициировании уголовного дела», — говорится в сообщении.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв грузовика, погибли четыре человека, два пролета автомобильного пути обрушились. Следственный комитет назвал произошедшее терактом. По данным ФСБ, организатором стала военная разведка Минобороны Украины и ее руководитель Кирилл Буданов.

ФСБ сообщило о задержании восьми человек, причастных к теракту. Среди них пятеро граждан России и трое граждан Украины и Армении. Спецслужба рассказала, что взрывное устройство еще в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, оттуда — в грузинский порт Поти, а дальше — в Армению, где груз растаможили по правилам ЕврАзЭС. Затем его отправили через пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в Армавир, а уже оттуда — в Симферополь.

Теги
ФСБ Армения прокуратура теракт Крымский мост Крым Украина
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