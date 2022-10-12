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Собянин разрешил родственникам получить ₽50 тыс. вместо мобилизованных

Собянин: родственники мобилизованных смогут получить 50 тыс. руб. вместо самих призывников
Сейчас отрабатывается процедура передачи данных мобилизованных в Минобороны, чтобы они получали ежемесячную выплату лично. Пока этот процесс не отлажен, родные призывников смогут получить эти деньги после подачи заявления
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Близкие родственники мобилизованных в Москве смогут получить выплату в размере 50 тыс. руб. вместо самих призывников, сообщил мэр Сергей Собянин.

На сайте главы города поясняется, что для проведения платежей призванным по мобилизации гражданам Минобороны нужны их личные данные и номера банковских счетов — процесс передачи такой информации сейчас отрабатывается, но многим семьям деньги нужны уже сейчас. Поэтому родственники могут подать заявление в городской Центр поддержки семей мобилизованных и получить средства «в качестве адресной социальной помощи».

«Но, безусловно, постараемся максимально быстро решить все организационные вопросы и начать дополнительные выплаты непосредственно гражданам, призванным в Вооруженные силы по мобилизации», — обещает Собянин.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября, а на следующий день мэр Москвы установил дополнительные выплаты военнослужащим, призванным по мобилизации, — 50 тыс. руб. ежемесячно. В случае тяжелого ранения московские военные получат единовременную выплату в размере 1 млн руб., при легком ранении — 500 тыс. руб. При гибели мобилизованного членам его семьи выплатят дополнительно 3 млн руб. (общие для всей России выплаты установлены на уровне 3 млн руб. для раненых и 7,4 млн руб. плюс ежемесячная компенсация для семей погибших).

Президент Владимир Путин подчеркивал, что призванные по мобилизации получат выплаты и социальные гарантии контрактных военнослужащих.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Сергей Собянин Москва частичная мобилизация выплаты
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