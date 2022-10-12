США ввели визовые санкции против ущемляющих права женщин афганцев

Лицам, которые, по мнению Вашингтона, применяют насилие к женщинам и девочкам и проводят ограничительную политику, перестанут выдавать визы. Это талибы и сотрудники служб безопасности. Список конкретных имен Госдеп не показывал

Вашингтон ввел визовые санкции против афганцев, ответственных за ущемление прав женщин в Афганистане. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, которое опубликовал Госдеп.

Выдачу виз ограничат лицам, которые, по мнению Вашингтона, «несут ответственность за притеснения женщин и девочек в Афганистане посредством проведения ограничительной политики и применения насилия или являются соучастниками этого».

Ограничения касаются бывших и действующих членов движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено), сотрудников негосударственных служб безопасности и «других лиц», которых Вашингтон считает ответственными за ущемление прав.

Санкции, по словам Блинкена, наложили на тех, кто преследует женщин или членов их семей «за несоблюдение дискриминационной политики». То же касается лиц, которые запрещают женщинам свободу самовыражения, пытаются помешать им получать образование, работать и свободно перемещаться.

Конкретный перечень лиц ведомство не опубликовало.

Блинкен призвал правительства других стран ввести аналогичные санкции.

Движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 года. Новое правительство обязало женщин носить традиционные афганские бурки, полностью скрывающие фигуру и лицо, а также оставаться дома, «если у них нет важной работы» вне дома. Требования к максимально строгой одежде распространили и на студенток частных вузов и телеведущих-женщин.

В марте после полугодового перерыва в Афганистане открылись средние школы, но девочек в них так и не допустили. Ограничение коснулось 1,1 млн афганских школьниц, подсчитали в ООН. В мае министр внутренних дел правительства «Талибана» Сираджуддин Хаккани заверил, что власти в настоящее время разрабатывают механизм, который сделает обучение девочек возможным. «Никто не против образования для женщин, и девочкам уже разрешено ходить в школу до шестого класса. Что касается более старшего возраста, продолжается работа над механизмом», — сказал он в интервью CNN.

В августе пресс-секретарь Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока (создано после прихода талибов к власти) Акиф Мохаджир сообщил, что при ведомстве решили создать отдел, который будет заниматься реформами в интересах женщин. Работать там должны были исключительно представительницы женского пола.